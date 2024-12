La nouvelle plateforme Confluent pour Apache Flink facilite la gestion et la sécurisation du traitement de flux haute performance on-premises

Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT), pionnier du streaming de données, annonce la disponibilité générale de Confluent Platform for Apache Flink® avec des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise et des solutions simplifiées pour gérer et faire évoluer les charges de travail Apache Flink on-premises. Confluent devient ainsi la seule entreprise à proposer une solution combinant le streaming de données et le traitement de flux pour les environnements cloud et on-premises, permettant aux entreprises de tirer plus rapidement de la valeur de leurs données. Par ailleurs, Confluent annonce WarpStream Orbit, une solution simplifiant la migration vers le modèle de déploiement « Bring Your Own Cloud (BYOC) » de WarpStream.



« Le traitement des flux est l'endroit où la magie opère. Il transforme les données en temps réel en expériences et opérations qui font avancer les entreprises modernes » déclare Shaun Clowes, Chief Product Officer, Confluent. « Avec notre dernière annonce, toute organisation peut tirer parti d'Apache Flink - en le faisant évoluer, en le sécurisant et en le gérant facilement - pour débloquer l'innovation sans limites. »



Le traitement de flux ( Stream Processing ) permet aux entreprises d'analyser et de réagir en temps réel à d'immenses volumes de données, facilitant ainsi la prise de décisions, la détection des fraudes, la personnalisation de l'expérience client, et bien plus encore. Apache Flink s'est imposé comme la solution de référence pour le traitement de flux dans les entreprises, grâce à ses performances exceptionnelles, son state management robuste, et sa capacité à gérer des analyses complexes en temps réel à grande échelle. Cependant, les équipes rencontrent souvent des difficultés à gérer Flink de manière autonome, car cela nécessite de configurer, exploiter, faire évoluer et sécuriser un système distribué complexe. Pour les organisations ayant des charges de travail on-premises, il est essentiel de disposer d'une solution offrant la flexibilité et les avantages des technologies cloud-native au sein d'infrastructures privées.



Mise à l'échelle, sécurisation et simplification du traitement des flux pour les charges de travail on-prem



Avec la disponibilité générale de Confluent Platform for Apache Flink , les entreprises peuvent gérer des charges de travail on-premises à grande échelle avec le soutien à long terme des plus grands experts d'Apache Kafka® et de Flink. Le plan de distribution et de contrôle Flink de la plateforme Confluent permet aux équipes de :



Rationaliser la gestion du cycle de vie avec un déploiement et une mise à l'échelle simplifiés, une automatisation améliorée et une allocation efficace des ressources.

Assurer un modèle de sécurité intégré avec des contrôles d'accès unifiés et des politiques de sécurité cohérentes sur l'ensemble des systèmes.

Minimiser les risques grâce à un support consolidé pour Flink et Kafka et à des conseils fournis par les plus grands experts du secteur du streaming de données.



De nombreuses entreprises dans le monde utilisent déjà avec succès Confluent Platform for Apache Flink pour traiter et analyser leurs données. Par exemple, un client du secteur des télécommunications figurant au classement Fortune 50 l'utilise pour traiter et analyser en temps réel les performances de son réseau, offrir à ses clients des expériences cohérentes et personnalisées, et assurer la visibilité de son réseau pour détecter les menaces. En s'appuyant sur l'offre Flink de Confluent Platform, ce fournisseur de télécommunications a économisé des dizaines de millions de dollars et réduit considérablement le taux de désabonnement, augmentant ainsi ses marges globales.



Une nouvelle fonctionnalité de Confluent Platform for Apache Flink, Confluent Manager for Apache Flink (CMF) , facilite le déploiement, la mise à jour et la mise à l'échelle de Flink aussi bien on-premises que dans le cloud. Confluent Manager for Apache Flink permet :



Une gestion simplifiée pour rationaliser les déploiements Flink à grande échelle dans Kubernetes, rendant la gestion des ressources et la mise à l'échelle plus efficaces.

Une collaboration améliorée qui centralise la gestion dans l'ensemble de l'écosystème Confluent. CMF favorise la cohérence et optimise les processus, facilitant une meilleure collaboration entre les équipes.

Une sécurité renforcée avec des mécanismes de sécurité robustes, qui simplifie la gestion de la sécurité et assure la conformité avec les politiques organisationnelles.



« Les entreprises doivent rendre Flink plus accessible, sécurisé et facile à opérationnaliser, quel que soit l'endroit où leurs charges de travail sont déployées » explique Shari Lava, directrice principale de la recherche en IA et automatisation chez IDC. « Les entreprises devraient rechercher des offres qui combinent une expertise approfondie de Flink avec des fonctionnalités telles que des connecteurs intégrés, des opérations automatisées et un support client solide pour accélérer le retour sur investissement et simplifier la mise en production des applications Flink. Les solutions offrant un plan de contrôle unifié pour Flink et d'autres composants comme Kafka permettent à davantage d'entreprises d'exploiter efficacement les données en temps réel et de les gouverner de manière efficiente. »



Accélérer les migrations vers WarpStream avec des coûts réduits et des capacités de reprise après sinistre



Le modèle de déploiement « Bring Your Own Cloud » (BYOC) de WarpStream est prisé par les clients gérant des charges de travail à grande échelle avec des exigences de latence moins strictes, souhaitant utiliser leur propre cloud privé virtuel (VPC). Traditionnellement, migrer d'une version open source de Kafka vers un modèle BYOC est un processus complexe et manuel, impliquant la gestion de différents environnements Kafka et la création de solutions personnalisées, ce qui augmente le temps, les coûts et les problèmes de qualité des données. WarpStream Orbit simplifie la migration des charges de travail existantes depuis une version open source de Kafka, ou tout service compatible Kafka, vers des clusters WarpStream. Les clients peuvent ainsi migrer en toute transparence vers WarpStream, optimiser les clusters Kafka existants avec un stockage hiérarchisé pour réduire les coûts, et mettre en place une reprise après sinistre pour des charges de travail à haut débit et à latence modérée.