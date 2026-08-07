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Les entreprises pensent manquer de données, elles ne savent simplement pas lire celles qu'elles possèdent déjà


Rédigé par Eric Houdet, EkologgIA le 6 Août 2026

Pendant des années, les entreprises ont investi des milliards pour collecter toujours plus de données.
CRM, ERP, logiciels métiers, objets connectés, tableaux de bord… La quête semblait simple : plus une entreprise disposerait de données, plus elle serait performante.
Cette logique a longtemps été pertinente. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui.



Eric Houdet, Fondateur d'EkologgIA
Eric Houdet, Fondateur d'EkologgIA
Car le véritable problème n'est plus de produire des données. Les entreprises en génèrent déjà énormément. Le véritable enjeu est ailleurs : elles sont incapables d'exploiter une immense partie de ce qu'elles possèdent déjà.

Le paradoxe est frappant. Alors que l'intelligence artificielle occupe toutes les conversations, des milliers d'informations stratégiques continuent de dormir dans des contrats, des devis, des appels d'offres, des rapports techniques, des factures, des comptes rendus, des documents RH ou encore des dossiers qualité.

Ces informations existent. Elles sont simplement enfermées dans des documents que les systèmes traditionnels peinent encore à comprendre.

Dans beaucoup d'organisations, retrouver une information reste une tâche étonnamment artisanale. On ouvre un PDF. On fait défiler les pages. On copie une donnée dans un autre logiciel. On vérifie un montant. On compare plusieurs versions d'un contrat. On répète cette opération des dizaines de fois par jour.

Personne ne considère cela comme une anomalie. Pourtant, c'est probablement l'un des plus grands gisements de productivité encore inexploités.

Les premiers déploiements le confirment : sur des tâches comme la vérification de dossiers, l'automatisation supprime jusqu'à 70 % du traitement manuel et ramène à moins d'une minute une opération qui en mobilisait auparavant plusieurs.

Nous avons longtemps imaginé que l'intelligence artificielle transformerait d'abord les métiers créatifs. En réalité, sa première révolution est beaucoup plus discrète. Elle consiste à rendre enfin exploitables des millions de documents qui, jusqu'à présent, échappaient largement aux outils numériques.

On estime que la majorité des informations produites par les entreprises sont non structurées. Autrement dit, elles ne sont pas stockées dans des bases de données parfaitement organisées, mais dans des fichiers, des courriers, des rapports, des pièces jointes ou des documents PDF. C'est précisément cette masse documentaire qui représente aujourd'hui le principal défi de nombreuses organisations.

Les analystes avancent des proportions considérables : selon IDC, 80 à 90 % des données détenues par les entreprises seraient non structurées.

Pendant des années, les entreprises ont cherché à adapter leurs collaborateurs aux contraintes des logiciels. Elles leur ont demandé de rechercher des informations, de vérifier des dossiers, de ressaisir des données ou de contrôler des documents.

L'intelligence artificielle inverse progressivement cette logique. Ce ne sont plus les collaborateurs qui doivent s'adapter aux documents. Ce sont désormais les documents qui deviennent compréhensibles par les machines.

Cette évolution dépasse largement la simple question de la productivité.

Lorsqu'une entreprise est capable d'interroger instantanément l'ensemble de son patrimoine documentaire, elle réduit les risques d'erreurs, accélère ses processus, améliore sa conformité et valorise enfin un capital informationnel qui restait largement inexploité.

La véritable richesse des entreprises ne réside donc plus uniquement dans les données qu'elles collectent chaque jour.

Elle se trouve aussi dans tout ce qu'elles possèdent déjà... sans parvenir à l'utiliser.

À mesure que l'intelligence artificielle gagnera en maturité, les entreprises qui prendront une longueur d'avance ne seront probablement pas celles qui achèteront le plus d'outils.

Ce seront celles qui sauront enfin révéler la valeur cachée de leurs propres documents.
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Commentaires

1.Posté par Nicolas Petit le 07/08/2026 10:28
C''est un point de vue très juste : le véritable goulot d''étranglement des entreprises n''est plus la collecte de données, mais ce « dark data » accumulé au fil des ans dans des PDF, des devis ou des comptes-rendus que personne n''a le temps d''analyser.

Dans la pratique, le plus grand obstacle reste l''effort administratif demandé aux équipes terrain. Pendant une décennie, on a contraint les collaborateurs à devenir des archivistes pour nourrir des bases de données rigides, ce qui a fini par créer une vraie fatigue logicielle. Aujourd''hui, lire un document grâce à l''IA ne représente que la moitié du chemin : la clé réside dans la capacité à réinjecter automatiquement cette information extraite au bon endroit dans le flux de travail, sans aucune saisie intermédiaire.

C''est ce qu''on observe sur le terrain lors des refontes de process : lorsqu''une PME passe d''un stockage documentaire passif à des environnements plus fluides — que ce soit en couplant des briques IA à un ERP existant ou en s''appuyant sur des outils de gestion de la relation client —, le gain d''efficacité ne vient pas seulement de la lecture du fichier, mais du déclenchement automatique de l''action suivante (une alerte sur une échéance contractuelle, une relance de devis ou la mise à jour d''un statut).

Au-delà de l''outil, le principal défi d''un tel projet reste souvent la qualité et le tri de l''historique existant avant même d''y brancher une couche d''analyse. Par quel type de documents (contrats clients, devis, fiches techniques) vous semble-t-il le plus pertinent de commencer pour valider un ROI rapide sans surcharger les équipes ?

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