Les solutions IA développées par Alibaba Cloud pour le diagnostic et de séquençage automatique du Covid-19 ouvertes aux acteurs de la santé du monde entier

Alibaba Cloud, la branche data intelligence de Alibaba Group annonce qu’elle offre aux personnels médicaux du monde entier ses technologies et applications cloud pour lutter contre la pandémie de Covid-19, notamment ses solutions IA. Les innovations permises par l’intelligence artificielle sont basées sur les enseignements et les connaissances acquis lors de l’apparition initiale du virus en Chine.La série de solutions anti-coronavirus natives dans le cloud est le fruit des efforts conjoints des experts en solutions d’Alibaba Cloud, des scientifiques et des chercheurs de l’Académie DAMO d’Alibaba et de l’équipe technique de DingTalk, l’une des plateformes que l’UNESCO a désignées comme facilitant l’apprentissage à distance pendant l’épidémie de coronavirus.Deux solutions éprouvées sont mises à la disposition des professionnels de la médecine et des instituts de recherche du monde entier, sous forme d’essais gratuits.Genome Sequencing for Coronavirus Diagnostic Solution est une solution de séquençage du génome des virus pour l’analyse des coronavirus, y compris le dépistage des données génétiques virales, l’analyse de l’évolution, l’analyse de la structure des protéines et le rapport de diagnostic. Elle permet de diagnostiquer un nouveau coronavirus en 14 heures, ce qui est cinq fois plus rapide que les autres solutions de séquençage disponibles en Chine. Cette solution peut dépister plus de 20 personnes simultanément, ce qui fait que le temps moyen pour chaque échantillon est d’environ une demi-heure, soit beaucoup plus court que les deux heures habituelles avec la méthode PCR. Cette solution aide les centres de contrôle des maladies, les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires à relever des défis tels que la capacité insuffisante de détection des acides nucléiques, les taux élevés de faux négatifs de la méthode PCR et les éventuelles mutations virales.CT Imaging Analytics Solution est un service technologique d’analyse d’images CT (imagerie par ordinateur) qui peut améliorer considérablement la précision des tests et l’efficacité de la détection pour le diagnostic du COVID-19. Grâce à des algorithmes de deep learning entraînés avec des données en Chine, le modèle formé peut prédire la probabilité de différents types de pneumonie, y compris celle associée au COVID-19. Il permet également de calculer la proportion de lésions et le ratio du volume affecté par rapport à l’ensemble des poumons, en utilisant la méthode de segmentation des poumons. Le test complet ne prend que 3 à 4 secondes auxquelles s'ajoutent 15 à 16 secondes de transmission, ce qui la rend près de 60 fois plus rapide que la détection humaine. Plus de 160 hôpitaux en Chine utilisent actuellement cette solution.Soutenir des innovations avancées dans des situations d’urgence comme l’épidémie de COVID-19 nécessite une puissance de calcul extrêmement évolutive. Pour cela, Alibaba Cloud propose Elastic High-Performance Computing (E-HPC) Solution for Life Sciences, une solution de cluster de calcul haute performance natif dans le cloud conçue pour les chercheurs travaillant sur les applications des sciences de la vie, en particulier pour la conception de médicaments assistée par ordinateur (CDDD) et la conception de médicaments assistée par l’IA (AIDDD). Cette solution soutient déjà 20 groupes de recherche en Chine. Par exemple, le système intelligent de diagnostic par tomodensitométrie de la pneumonie COVID-19 développé par l’université de Tsinghua peut effectuer un diagnostic en 10 secondes, et la performance de l’assemblage des gènes par l’université Sun Yat-sen est accélérée de 25 % grâce à cette solution. Alibaba Cloud s’est également associé au Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI) de Pékin pour lancer une plateforme de recherche de médicaments basée sur le E-HPC.Alibaba Cloud travaillera avec des partenaires locaux pour déployer ces services et ces solutions pertinentes, conformément aux lois et réglementations locales.Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les leçons et les expériences clés des médecins et autres personnels médicaux du premier hôpital affilié, la faculté de médecine de l’université du Zhejiang (FAHZU), la Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba ont également partagé un manuel du personnel médical couvrant ce qu’ils ont appris à chaque étape, du dépistage au diagnostic et au traitement des patients ayant contracté COVID-19.Pour plus d’informations sur les solutions ci-dessus disponibles pour les communautés médicales et les entreprises mondiales, veuillez consulter le site