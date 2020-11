Livre : « L'intelligence artificielle en action », par Damien Gromier

Tout le monde aujourd'hui parle de l'intelligence artificielle (IA). Fascinante pour certains, inquiétante pour d'autres, cette technologie véhicule de nombreux fantasmes. Souvent abordée sous l'angle exclusivement philosophique ou technique, elle l'est peu sous celui de ses bénéfices réels. Et pourtant, dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'assurance, de l'énergie, ses usages se révèlent plus que prometteurs. Qu'apporte-t-elle concrètement ? Comment les technologies d'IA sont-elles conçues, choisies, déployées, apprivoisées, améliorées ? Quelles sont les clés des projets d'IA réussis, positifs pour les usagers et pour l'organisation qui les met en œuvre ?



Pour répondre à ces questions, l'auteur est allé à la rencontre de celles et ceux qui sont en prise au quotidien avec la réalité de l'IA : start-up, entreprises, institutions ou associations. Au travers d'une large sélection de cas d'usages, de retours d'expérience, de bonnes pratiques et de courtes fictions, cet ouvrage propose une véritable immersion dans la réalité de l'IA et permettra au lecteur d'appréhender tous les possibles qu'elle ouvre :



- Découvrir une grande diversité d'applications concrètes de l'IA.



- Avoir accès aux points de vue et recommandations des acteurs qui conçoivent et déploient l'IA dans l'entreprise, la recherche, les ONG (Implicity, Hôpital Fondation Rothschild, Incepto, Société Générale, Dathena, Microsoft France, EDF, Namr, Atlan Space, Energiency, Tunnel Lab Bouygues, BlueCargo, Scortex, Saagie, Health Data Hub, IBM, institut PRAIRIE, ONU).



- Maîtriser les enjeux des projets structurants de l'écosystème IA en France et en Europe.



Sommaire



Santé -prévention, guérison, accompagnement... L'IA investit tous les fronts de la santé



IA & Santé - Une introduction / Les trois temps de l'innovation / Cas d'usage : Quand l'IA... répond aux alertes cardiaques ->Arnaud Rosier / ... accélère le dépistage en ophtalmologie ->Dr Rabih Hage / ... s'intègre aux outils des cliniciens -> Dr Gaspard d'Assignies/ Rencontre avec Emmanuel Bacry



Banque et assurance - Investissement, financement, couverture des risques...L'IA s'invite dans tous les départements



IA & Banques et assurances - Une introduction / Les trois temps de l'innovation / Cas d'usage : Quand l'IA... protège confidentialité et vie privée -> Christopher Muffat / ... répond aux clients de la banque en ligne -> Claire Calmejane / ... rend les prévisions financières plus fiables -> Eneric Lopez/ Rencontre avec Jean-Philippe Desbiolles



Industrie et énergie - du design à l'usine...L'IA reconfigure le monde industriel



IA & Industrie et énergie - Une introduction / Les trois temps de l'innovation / Cas d'usage. Quand l'IA... réduit la consommation énergétique des usines -> Arnaud Legrand / ... automatise le contrôle qualité -> Aymeric de Pontbriand / ... optimise la maintenance des centrales nucléaires -> Aude Vinzerich / ... guide l'assemblage des pipelines -> Arnaud Müller / ... accompagne les pilotes de tunneliers -> Nicolas Braud et Nicolas Janicaud-Gondoin / ... fluidifie le transport maritime de marchandises -> Alexandra Griffon et Laura Theveniau, / Rencontre avec Isabelle Ryl



Environnement - Océans, climat, ressources, biodiversité... L'IA se met au chevet de la planète



IA & protection de la planète - Une introduction / Les deux temps de l'innovation / Cas d'usage. Quand l'IA... accélère la rénovation énergétique -> Grégory Labrousse / ... soutient la lutte contre la pêche illégale -> Badr Idrissi / ... réduit la consommation électrique des entreprises -> Aude Vinzerich / Rencontre avec Laurent Durieux



L'auteur



DAMIEN GROMIER est fondateur de l'initiative AI for Good, lancée à l'Assemblée nationale en avril 2018. Il est CEO et cofondateur du groupe Startup Inside à l'origine des conférences internationales AI for Health, AI for Finance et AI for the Planet. Il est également cofondateur et ancien président de l'initiative France is AI by France Digitale. Il est enfi n vice-président fondateur de l'association Impact?AI, « think and do tank » de référence en matière d'éthique de l'IA.