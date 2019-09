Livre : Olivier COIN publie "Il est grand temps de s'éveiller à l'IA"

C’est la première fois dans notre histoire qu’une nouvelle technologie évolue aussi rapidement et touche tous les domaines. Ces avancées technologiques ont des applications ludiques (robots, drones, traductions instantanées) mais aussi fondamentales (diagnostics médicaux, environnementaux). Elles posent des questions essentielles et philosophiques : sociales, humaines, éthiques, avec un enjeu majeur d’assurer une IA responsable et sécurisée.



Durant une année, Olivier COIN a interrogé des experts sur la technologie, les usages de l’Intelligence Artificielle et sa place au sein de la société. Cet ouvrage retrace ses rencontres avec des chercheurs, des enseignants, des passionnés, des professionnels visionnaires et des chefs d’entreprises avertis, qui ont tous une connexion avec l’IA.



L’accès facile à l’information, sous forme de 27 chroniques étayées d’exemples concrets, nous permet de mieux comprendre l’IA, avec des réponses aux questions comme : l’IA créatrice ou destructrice d’emploi ? Peut-on faire confiance aux robots, faut-il en avoir peur ? Peut-on tomber amoureux d’une IA ? L'IA va changer l'humanité, mais quand ?

Olivier COIN déclare « il est important de donner accès à la technologie à tous, y compris aux moins favorisés ». C’est dans cette optique que l’intégralité des droits d’auteur du livre seront reversés à l’association Perce-Neige, qui a vocation d’accueillir et accompagner les enfants et adultes touchés par une déficience mentale, un handicap physique ou psychique.



A travers trois saisons, découvrez tous les mystères de l’Intelligence Artificielle décryptés par Olivier COIN.