Lutte contre la COVID-19 : la communauté d'intelligence artificielle aide les citoyens et le système de santé

Le système vise à faciliter l'accès rapide des citoyens aux informations pertinentes et à permettre aux professionnels du système de santé de se concentrer sur les tâches qui nécessitent leur expertise, tout en protégeant le public et en évitant la désinformation. Ce projet à code source ouvert est disponible sur covid19.dialogue.co et son développement sera finalisé en juin.



L'objectif est de créer un système de chatbot (agent conversationnel) qui aide le public en fournissant des informations actuelles et vérifiées concernant la COVID-19, en apportant des réponses claires aux questions précises sur le sujet, en évaluant les symptômes, en répondant aux questions des individus concernant la phase de test et en effectuant des suivis auprès des personnes en confinement, afin de connaître la progression de leur état.



Depuis l'éclosion de la COVID-19 au Canada, l'information change à chaque jour, et parfois, à toutes les heures. L'inquiétude augmente dans la population et le nombre de personnes nécessitant des conseils ou une assistance médicale est en croissance. Partout au pays, les lignes 811 sont souvent débordées, et un nombre croissant de personnes se tournent vers la télémédecine afin d'obtenir des renseignements ou de consulter un professionnel de la santé, tout en respectant les consignes de confinement. C'est pourquoi il est essentiel d'automatiser le plus d'étapes possible dans le parcours du patient, pour offrir un service sécuritaire et des informations véridiques, actuelles et précises aux Canadiens, tout en optimisant le travail des professionnels de la santé et le fonctionnement du système de santé.



Voici la liste des partenaires de la communauté IA qui ont contribué à ce projet en code source ouvert :



Amazon Web Services - services informatiques en nuage - aws.amazon.com

Dataperformers - regroupement de données - dataperformers.com

Dialogue Technologies - adaptation de l'agent conversationnel (chatbot) Chloé pour la COVID-19 - dialogue.co

Google - traduction de données, augmentation et jumelage sémantique - google.com

John Hopkins University - collecte des Tweets COVID-19 - jhu.edu/

Mila - expertise en intelligence artificielle - mila.quebec

Nu Echo - solution d'automatisation conversationnelle intelligente - nuecho.com

Samasource - annotation des données - samasource.com

Scale AI - partenaire financier du projet - scaleai.ca