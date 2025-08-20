MariaDB accélère sa stratégie cloud avec l’acquisition de SkySQL et ses capacités d’IA agentique et sans serveur

MariaDB plc annonce aujourd’hui l’acquisition de SkySQL Inc., société pionnière d’une plateforme de bases de données gérées (DBaaS) sans serveur et optimisée par l’IA. Cette opération marque le retour de la solution DBaaS de SkySQL au sein du portefeuille MariaDB.

Initialement développée par MariaDB, puis devenue entité indépendante en 2023, SkySQL a considérablement enrichi son offre produit. Son acquisition permet désormais à MariaDB de répondre encore mieux aux attentes des clients et du marché en matière de flexibilité et de choix de déploiement, grâce à une gamme complète de solutions cloud autogérées ou entièrement gérées Les fonctionnalités de SkySQL seront intégrées à MariaDB Cloud, qui devient ainsi un pilier central de l’offre MariaDB.



« Nos clients nous demandent des solutions de bases de données puissantes, fiables et flexibles, adaptées à leurs besoins qu’ils soient sur site, dans le cloud ou dans un environnement hybride », déclare Rohit de Souza, PDG de MariaDB plc. « L’acquisition de SkySQL accélère notre feuille de route et renforce l’innovation de MariaDB Cloud. C’est un investissement stratégique pour nos clients et une étape majeure vers une plateforme complète, moderne et de classe mondiale, conçue pour les aider à prospérer et à conserver un avantage concurrentiel. »



Selon les prévisions d’IDC, les entreprises migreront de plus en plus leurs charges de travail vers des bases de données cloud pour optimiser évolutivité, coûts et accessibilité. Cette tendance s’explique par la nécessité d’une infrastructure agile, capable de suivre l’évolution des besoins métiers et de soutenir des équipes distribuées (IDC, Worldwide Database Management Systems Software Forecast, 2025-2029, US53032525, juin 2025).



MariaDB Cloud offre une base de données gérées sur les trois principaux clouds publics (AWS, Azure et Google Cloud), ainsi qu’un mode sans serveur permettant aux développeurs de concevoir instantanément des applications cloud natives et pilotées par l’IA, sans surcoûts. L’intégration de fonctionnalités d’IA agentique transforme déjà la manière dont les développeurs interagissent avec des données opérationnelles complexes. De plus, MariaDB Cloud permettra d’exploiter MariaDB Enterprise Platform, produit phare de l’entreprise, en mode cloud entièrement géré, offrant ainsi performance, sécurité des données, réplication, clustering et haute disponibilité pour les charges de production.



« Le niveau de sophistication de SkySQL – de son élasticité intégrée à sa technologie sans serveur avancée et à ses capacités d’IA agentique – est impressionnant », souligne Vikas Mathur, directeur produit chez MariaDB plc. « En intégrant SkySQL, nous répondons immédiatement aux besoins de nos clients tout en posant les bases pour faire de MariaDB la solution de référence dans la création d’applications GenAI. »



Dans le cadre de cette acquisition, l’ensemble des équipes de SkySQL rejoindra à nouveau MariaDB, renforçant les pôles produit, ingénierie, support et mise sur le marché avec une expertise DBaaS précieuse.



« Je suis très fier de ce que nous avons construit en si peu de temps avec SkySQL : un service de base de données flexible, pensé pour les charges de travail sans serveur et les applications fiables pilotées par l’IA », déclare Jags Ramnarayan, cofondateur de SkySQL Inc. « Cette acquisition est une excellente nouvelle pour nos clients, qui bénéficieront de nos efforts conjoints et de cycles d’innovation accélérés. Rejoindre à nouveau MariaDB nous permettra d’apporter ces capacités au marché mondial plus rapidement et plus efficacement. »



L'acquisition de SkySQL fait suite à une autre acquisition récente d'une solution de haute disponibilité , Galera Cluster, en juin 2025, et au lancement d'une nouvelle version améliorée de MariaDB Enterprise Platform en janvier 2025, qui comprenait l'introduction de la recherche vectorielle open source. MariaDB Enterprise Platform a récemment été reconnue comme la meilleure base de données globale lors du prix DBTA Readers' Choice Award 2025 et comme la meilleure solution d'IA open source lors des AI TechAwards 2025. La dynamique de MariaDB cette année fait suite à l' opération de sortie de bourse opérée par le fonds K1 Investment Management et à la nomination de Rohit de Souza au poste de PDG de MariaDB en septembre 2024.