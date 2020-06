MariaDB offre gratuitement la puissance de l'analytique à des millions d'utilisateurs

MariaDB® Corporation annonce aujourd'hui la disponibilité générale de MariaDB Community Server 10.5, une nouvelle version majeure qui offre des fonctionnalités analytiques hautes performances aux millions d'utilisateurs de la célèbre base de données Open Source. Afin de généraliser l'utilisation des fonctionnalités analytiques et de les rendre aussi populaires que le moteur de stockage transactionnel de MariaDB, l'entreprise a ajouté un nouveau moteur de stockage natif en colonnes au serveur de la base de données éditée par la communauté, ainsi qu'un nouveau connecteur MariaDB Python natif et une intégration à Microsoft Power BI. Ensemble, ces nouvelles fonctionnalités offrent de puissantes ressources analytiques aux utilisateurs de MariaDB et aux spécialistes des données du monde entier. Toutes ces nouvelles fonctionnalités analytiques disponibles dans MariaDB Community Server 10.5 sont fournies gratuitement et sans restriction d'utilisation afin d’élargir l'adoption du traitement transactionnel et analytique hybride et pour les approches analytiques modernes.



MariaDB est dans le Top 5 des principales bases de données utilisées à travers le monde avec une base utilisateurs de plusieurs dizaines de millions, téléchargée plus d'un milliard de fois depuis Docker Hub, MariaDB a remplacé MySQL en tant que base de données par défaut sur la quasi-totalité des distributions Linux majeures. Avec MariaDB Community Server 10.5, les utilisateurs de MariaDB peurront étendre les traditionnelles fonctionnalités transactionnelles de la base de données pour exécuter des analyses interactives d'envergure sur des centaines de milliards de lignes.



“Les fonctionnalités d'analyse de données sont un composant clé de toute application moderne,” déclare Gregory Dorman, vice-président Systèmes distribués et Analytique de MariaDB Corporation. “Les clients souhaitent que les applications leur fournissent de précieux renseignements, des comparaisons historiques ainsi que des prévisions et des ressources d'automatisation pour prendre des décisions plus pertinentes et intelligentes tout en bénéficiant d'une expérience plus intuitive. Grâce aux nouvelles fonctionnalités analytiques à la fois natives et totalement intégrées, la communauté MariaDB dispose désormais d'une solution prête à l'emploi et économique pour stocker et consulter des volumes de données massifs en quelques secondes seulement. Ceci va transformer la manière dont les utilisateurs du monde entier envisagent et utilisent MariaDB pour commencer à développer des applications modernes qui sont utilisées au quotidien.”



L'architecture moderne de MariaDB offre une nouvelle souplesse



MariaDB garantit des analyses très performantes à l'aide du moteur MariaDB ColumnStore qui stocke des données dans un format en colonnes et offre une compression des données jusqu'à 10X sur disque tout en utilisant des requêtes parallèles pour lancer des analyses interactives en temps réel. MariaDB a commencé à diffuser ColumnStore en 2016, et a apporté depuis des améliorations significatives à cette technologie pour renforcer ses performances, ajouter des fonctionnalités de streaming, réduire les délais d'importation et de requête et fournir un stockage natif pour le Cloud. Au fil des ans, ColumnStore a gagné en popularité et bénéficié de différentes contributions de la communauté, notamment d'un nouveau type de données pour TIMESTAMP. En intégrant ColumnStore en tant que moteur de stockage natif au serveur MariaDB, à l'instar d'autres moteurs de stockage natifs parmi lesquels InnoDB, MyRocks, Spider et Aria, les utilisateurs peuvent tout simplement ajouter des tables en colonnes aux bases de données existantes pour introduire ou renforcer des fonctionnalités d'analyse tout en améliorant les performances transactionnelles.



Les avantages sont notamment :



Un datawarehousing moderne : les traditionnels entrepôts de données se sont avérés à la fois complexes et coûteux. Les déploiements Hadoop se sont montrés insuffisants en raison du manque de ressources d'analyse en temps réel. De nombreuses solutions de Cloud public sont à la fois coûteuses et difficiles à intégrer aux données transactionnelles. MariaDB Community Server 10.5 est une solution moderne de datawarehousing interactive, pour les analyses ad hoc et stockage d'objets dans le Cloud à faible coût. MariaDB s'appuie sur une architecture désagrégée et native pour le Cloud à des fins analytiques au moyen d'une API compatible avec du stockage d'objets AWS S3. Ainsi, il est possible de réduire jusqu'à 70% des coûts de stockage, de garantir une durabilité de 99,999999999% et une disponibilité de 99,99% ainsi qu'un stockage sur de nombreuses zones de disponibilité, avec une capacité de stockage illimitée.



Des transactions intelligentes : les applications modernes exigent un accès à de gros volumes de données optimisés pour des requêtes analytiques et des modèles d'apprentissage automatique dans le but d'enrichir les transactions grâce à l’information extraite des données, ce qui permet de transformer des transactions standard en transactions intelligentes. MariaDB Community Server 10.5 facilite l'utilisation du stockage en lignes et en colonnes au sein d'une même base de donnée, ce qui permet de transformer facilement une quelconque transaction en une transaction intelligente et enrichie par des données et de précieux renseignements extraits de vastes volumes de données supplémentaires. Désormais, les développeurs peuvent fournir rapidement des applications modernes en s'appuyant sur l’ensemble de leurs compétences, dont SQL en standard, pour fusionner les ressources transactionnelles et analytiques, ce qui n'était auparavant possible qu'avec des systèmes et du matériel propriétaire coûteux.



Des requêtes analytiques plus rapides pour des jeux de données toujours plus volumineux : les applications dont le nombre d'utilisateurs et de transactions explose entraînent une augmentation rapide du volume des bases de données associées, avec des caractéristiques de requête changeantes, des index complexes pour éviter les problèmes de performance et des temps de requête lents, ce qui n'est pas sans incidence sur l'expérience utilisateur. La situation empire souvent lorsqu'il est nécessaire d'exécuter en même temps des rapports et des requêtes analytiques. Séparer les données transactionnelles actives des données historiques en transférant les données inutilisées vers des tables en colonnes permet d'accélérer sensiblement les requêtes analytiques et de restaurer immédiatement les performances applicatives.



Options supplémentaires pour connecter et analyser des données dans MariaDB

Compatible avec le protocole de base de données MySQL largement utilisé, MariaDB Server supporte donc des intégrations natives avec tous les principaux outils et infrastructures d'informatique décisionnelle (BI) et d'analyse de données. Cette compatibilité assure également un accès aux données enregistrées dans n'importe quel moteur de stockage MariaDB dont ColumnStore. En outre, MariaDB vient de publier de nouveaux connecteurs natifs pour faciliter et accélérer l'analyse de données avec MariaDB.



Support de l'analyse de données avec Python : Python est l'un des langages de programmation parmi les plus utilisés au monde. Longtemps utilisé pour le développement Web, Python sert désormais de plus en plus à faire de l'analyse de données. Selon une enquête réalisée par la Python Software Foundation en 2019, 59% des développeurs interrogées ont déclaré utiliser Python pour de l'analyse de données, 51% pour du développement Web et 40% pour de l'apprentissage automatique. Le connecteur MariaDB natif facilite et accélère la connexion aux données transactionnelles et analytiques stockées dans MariaDB pour quiconque analyse des données à l'aide de Python.



Intégration à Power BI pour une analyse puissante et une visualisation des données : MariaDB rend l'analyse et la visualisation des données encore plus simples grâce à une nouvelle intégration à l'outil Microsoft Power BI. Avec le nouvel adaptateur, les utilisateurs de Power BI peuvent analyser et fédérer rapidement les données de manière native dans MariaDB puis exécuter des rapports interactifs hautement visuels et faciles à partager dans l'entrepr

Disponibilité



MariaDB Community Server 10.5 avec ColumnStore peut être téléchargé immédiatement et gratuitement depuis le site Web de MariaDB. Il sera également possible de télécharger la solution via Docker Hub d'ici fin juin 2020. Le connecteur MariaDB/Python et l'adaptateur MariaDB/Power BI sont téléchargeables depuis mariadb.com. Les clients qui souhaitent utiliser MariaDB dans des environnements de production exigeants et bénéficier d'une haute disponibilité intégrée et d’un traitement massivement parallèle (MPP) peuvent contacter MariaDB pour profiter en avant-première de MariaDB Enterprise Server 10.5.