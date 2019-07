Micro Focus présente sa nouvelle solution RPA pour optimiser la productivité à l’échelle de l’entreprise

Selon Gartner, « la capacité à intégrer les systèmes existants est le principal moteur de projets RPA, une technologie qui favorise la transformation numérique des entreprises, tout en leur permettant de tirer parti des investissements technologiques passés. » Micro Focus RPA automatise les actions humaines répétitives sujettes aux erreurs, basées sur l'interface utilisateur des applications existantes et les intègre à l'automatisation des processus informatiques modernes dans un seul produit.



« Micro Focus RPA propose des fonctionnalités clés telles que l'évolutivité, la résilience et la sécurité exigées par nos clients et partenaires » commente Eric Chaussier, ITOM Presales Manager, chez Micro Focus. « Il s'adapte aux changements de l'interface utilisateur, automatise les applications basées sur l'interface utilisateur et les API, et inclut l'audit et la traçabilité en temps réel, donnant à nos clients la confiance nécessaire pour déployer RPA dans toute l'entreprise tout en assurant une gouvernance et une conformité centralisées pour leurs collaborateurs numériques. »



« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients et partenaires au cours des dernières années pour tirer parti de l'automatisation des tests pour leurs premiers projets RPA, ce qui nous a permis d'évaluer le potentiel de l'automatisation liée à l'activité et de prouver sa valeur ajoutée pour l’entreprise », déclare Raffi Margaliot, Application Delivery Management General Manager chez Micro Focus. « Avec Micro Focus RPA, nous avons augmenté nos capacités principales pour nous adapter au RPA et nous croyons que nos innovations, en rendant l'automatisation plus résiliente au changement, permettront d'obtenir un coût total de possession plus bas par rapport aux solutions existantes. »



Parmi les capacités de Micro Focus RPA :



Studio de conception facile d’utilisation : Une interface de conception intuitive qui permet aux utilisateurs d'enregistrer facilement des actions d’écran et de concevoir des workflows RPA sophistiqués de bout en bout, visuellement ou avec du code.

Connexions multiplateformes : Un produit riche en technologie qui combine l'automatisation de l'interface utilisateur avec l'API et d'autres méthodes d'intégration pour connecter les processus métiers, qu’il s’agisse d’anciennes ou de nouvelles applications.

Robots évolutifs : Une architecture basée sur une file d'attente pour faire évoluer les robots en fonction de l'évolution des charges de travail, ce qui permet d'exécuter des centaines ou des milliers de robots à la fois.

Sécurité centralisée : Un tableau de bord centralisé pour gérer les robots qui ont des ID uniques et des identifiants chiffrés basés sur le rôle.

Des robots résilients : Technologie avancée de reconnaissance d'objets qui permet de détecter les modifications de l'interface utilisateur et une adaptation automatique en fonction des besoins, ce qui permet de gagner du temps sur la maintenance.

« Avec la fourniture de services intégrés, nos clients exigent de réelles améliorations et nous savons que cela ne peut se faire qu'avec des offres de solutions avancées et des partenariats innovants dans des technologies telles que la robotisation des processus automatisés », a déclaré Denham Seneviratne, National Sales Manager pour Winthrop Australia. « Nous pensons que Micro Focus est bien placé pour aider à tenir cette promesse et nous espérons que nos clients en seront les bénéficiaires. »



Avec des licences au prix avantageux, les entreprises peuvent bénéficier de coûts prévisibles et échelonnables pour leur RPA. Les prix démarrent à 15 000 $ par robot, avec un prix spécial pour les clients Micro Focus Unified Functional Testing et Operations Orchestration.