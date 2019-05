MicroStrategy obtient les meilleurs scores dans le Rapport de Gartner: Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms Report

MicroStrategy, l'un des principaux fournisseurs internationaux dans le domaine de l'Analytique d'Entreprise et des logiciels de mobilité, annonce que dans son rapport "Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms" (1) Gartner Inc. a attribué la meilleure évaluation à MicroStrategy 2019™ dans quatre cas d'utilisation.



Selon les observations de Gartner, MicroStrategy se classe :



N°1 dans le cas d'utilisation du provisionnement BI agile et centralisé, avec un score de 4,34 (sur 5)

N°1 dans le cas d'utilisation de la data discovery gouvernée, avec une note de 4,24 (sur 5)

N°1 dans le cas d'utilisation OEM ou Embedded BI, avec une note de 4,64 (sur 5)

N°1 dans le cas d'utilisation d'un déploiement extranet, avec une note de 4,38 (sur 5)

N°2 dans le cas d'utilisation de la BI agile et décentralisée, avec une note de 4,23 (sur 5)

« Le marché de l'analytique est à la croisée des chemins. Les outils d'analyse en self-service manquent d'une solide gouvernance des données et les applications traditionnelles de BI ne sont pas en mesure de prendre en charge les cas d'utilisation modernes », explique Michael J. Saylor, CEO de MicroStrategy Incorporated. « Nous pensons que la nouvelle plateforme MicroStrategy est la solution la plus complète du marché. MicroStrategy 2019 est conçue pour répondre aux cas d'utilisation les plus exigeants et aller au-delà de la BI moderne en proposant HyperIntelligence™, une nouvelle catégorie d'analytics qui permet d'étendre la portée de l'analytique à davantage d'utilisateurs grâce à une expérience zéro-clic. MicroStrategy 2019 peut aider les organisations à devenir des Entreprises plus Intelligentes. »



Un leader reconnu de l'industrie



Selon Gartner (2), MicroStrategy a augmenté sa part de marché dans le monde pour les plates-formes de BI modernes de 2017 à 2018, ce qui a entraîné une augmentation de ses revenus de 26,3% dans ce segment.



MicroStrategy s'est vu attribuer plusieurs distinctions :



Gartner : Challenger unique dans le Magic Quadrant Gartner de février 2019 pour les plates-formes analytiques et de Business Intelligence ;

Dresner : Leader de l'innovation technologique par Dresner Advisory Services pour la deuxième année consécutive ;

Ventana : N°1 de l'étude The Value Index for Embedded Analytics and Business Intelligence in 2019, par Ventana Research ;

Ventana : N°1 de l'étude Value Index Mobile Analytics and BI Market par Ventana Research

« Cette reconnaissance reflète l'élan et l'enthousiasme de nos clients et prospects, qui cherchent à mieux valoriser leurs données avec les applications Federated Analytics, Transformational Mobility et HyperIntelligence », a déclaré Marge Breya, Senior Executive Vice President et CMO, MicroStrategy Incorporated. « Notre priorité est la réussite de nos clients avec ce que nous considérons comme la meilleure plateforme du marché. Nous pensons qu'il est temps que les entreprises testent MicroStrategy 2019 et capitalisent sur la prochaine génération de business intelligence d'entreprise. »







