Microsoft choisit la France pour accueillir un Centre mondial de développement dédié à l’Intelligence Artificielle

A travers la mise à disposition de Business Applications et de la Power Platform de Microsoft, ce Centre propose des solutions et des outils IA facilement accessibles pour ses clients et ses partenaires dans le monde entier. Ainsi, la France s’affirme plus que jamais comme une nation de l’Intelligence Artificielle et représente, dans ce cadre, un marché clé pour Microsoft.



La France, terre d’IA pour Microsoft



Dans la droite lignée de sa stratégie de démocratisation de l’Intelligence Artificielle au niveau mondial, au service des entreprises et des organisations, Microsoft choisit le Microsoft Engineering Center, créé en 2011 sur le Campus de Microsoft France à Issy-les-Moulineaux, pour accueillir des nouveaux projets de création d’applications intelligentes.



« Nous sommes fiers que la France ait été choisie pour accueillir notre Centre de développement qui viendra enrichir l’offre IA de Microsoft à un niveau mondial. Ce choix illustre parfaitement la place centrale qu’occupe la France dans l’écosystème de l’Intelligence Artificielle, pour la qualité de ses chercheurs comme de ses ingénieurs. », commente Jamel Gafsi, Président du Microsoft Engineering Center.



Ce Centre a pour mission d’accompagner les entreprises du monde entier dans leur transformation digitale et dans leur quête d’efficacité et de productivité accrues grâce à l’IA. Elles pourront bénéficier de solutions IA répondant à leurs besoins métiers à travers notamment l’usage des plateformes Dynamics 365 ou Azure.



« Alors que jusqu’à présent le challenge pour les entreprises était la collecte et le traitement de données, aujourd’hui le principal défi est de permettre aux équipes de nos clients de pouvoir exploiter facilement l’énorme masse de données dont elles disposent, explique Jamel Gafsi. L’objectif pour nous est de fournir les produits et des solutions IA qui permettent à nos clients d’automatiser leur process et d’améliorer la performance de leur business ».



Des talents d’ici et d’ailleurs au service des entreprises françaises et internationales



Ce Centre de développement accueille dans ses équipes plus de 100 ingénieurs venus de 20 pays différents, possédant des compétences approfondies en génie logiciel, en mathématiques et en design produit. Une majorité de ces experts est issue des meilleures écoles et universités françaises telles que Polytechnique, ParisTech, Ensimag et l’Ecole Centrale pour n’en citer que quelques-unes, ainsi que des meilleures universités internationales, comme l’EPFL de Lausanne, le MIT ou Stanford. Certains d’entre eux déjà présents chez Microsoft ont participé à des cycles avancés de formations sur ces sujets IA.