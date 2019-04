Microsoft et OpenClassrooms nouent un partenariat stratégique pour combler la pénurie de talents dans l’Intelligence artificielle

Microsoft et OpenClassrooms, leader de la formation en ligne, annoncent un partenariat pour former et préparer des étudiants aux métiers de l’intelligence artificielle (IA). Cette collaboration permettra à davantage d’étudiants d’accéder aux compétences recherchées en IA et de se qualifier pour des emplois techniques. Les employeurs pourront quant à eux faire appel aux meilleurs talents pour pourvoir les postes en pénurie.



OpenClassrooms est la plateforme leader dans le monde pour des formations en ligne en connexion directe avec des emplois. Déjà utilisée par des millions d’étudiants, en provenance de 170 pays, OpenClassrooms recrutera 1 000 candidats prometteurs en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Ce programme en ligne, de niveau Master, associe les cours de programmation OpenClassrooms avec des contenus Microsoft et des projets articulés autour des compétences en IA recherchées par les employeurs. Il a été conçu pour permettre à un grand nombre d’étudiants d’acquérir des compétences de haut niveau grâce à la plateforme OpenClassrooms, à des contenus actualisés en continu et des relations étroites avec les employeurs.



Ce modèle est bénéfique à la fois pour les étudiants et pour les entreprises qui peuvent ainsi recruter de nouveaux talents plus facilement dans un contexte où la demande dans le domaine de l’IA a largement dépassé le nombre de candidats disponibles sur le marché. Une estimation prévoit qu’en 2022, jusqu’à 30 % des postes ouverts dans le secteur de l’intelligence artificielle et de la gestion des données restent vacants en raison de la pénurie de talents.



« La demande de compétences en IA et en machine learning (apprentissage automatique par les machines) n’a jamais été aussi forte » explique le cofondateur et PDG d’OpenClassrooms, Pierre Dubuc. « Nous sommes très heureux d’innover avec Microsoft et de développer ainsi de nouvelles méthodes qui permettront aux employeurs de dénicher les meilleurs talents. »



Les étudiants qui termineront le programme seront titulaires d’un diplôme de niveau Master reconnu en Europe et auront la garantie d’obtenir un poste dans les six mois suivant la fin de la formation. OpenClassrooms travaille également à faire reconnaître ce diplôme au Royaume-Uni et aux États-Unis.



« À mesure que l’IA transforme notre façon de travailler et la nature de nos emplois, nous avons la responsabilité de former nos étudiants pour qu’ils soient bien préparés aux emplois de demain » explique M. Jean-Philippe Courtois, Vice-président exécutif et Président monde des ventes, du marketing et des opérations de Microsoft. « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec OpenClassrooms qui permet d’aider les étudiants en leur apportant les compétences et les opportunités dont ils ont besoin pour réussir dans l’économie numérique. »