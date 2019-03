Microsoft et l’INSEAD s’associent et lancent une offre de formation unique sur le marché : l’AI Business School

L’AI Business School propose une série de cours en ligne, consommables à la demande, qui s’appuie sur quatre modules : Stratégie, Culture, IA Responsable et Technologie. Cette formation unique a été pensée de manière pragmatique grâce aux expertises croisées de l’un des principaux acteurs de l’innovation et d’une école de commerce de stature internationale.



Entièrement gratuite, l’IA Business School résonne parfaitement avec le pilier Compétences IA du Plan IA de Microsoft en France qui a pour mission de sensibiliser et former le plus grand nombre à l’Intelligence Artificielle.