Milestone Systems et XXII s'associent pour offrir à l'IA et à la Data vidéo d'entrer dans une nouvelle ère

Startup créée en 2015 par William Eldin, XXII est une société experte en technologies de vision par ordinateur propulsées par l'IA qui aide les transformations et augmente la performance de ses clients. Pour William Eldin, co-fondateur et CEO de XXII : “Notre mission est de développer des solutions de vision, qui améliorent et automatisent les perfomances métiers de nos clients. Milestone Systems étant le seul VMS à proposer une plateforme ouverte, il était pour nous évident de commencer à travailler sur des développements avec eux car le champs des possibles est infini, tout en garantissant le meilleur niveau de sécurité on premises ou en cloud ! Milestone Systems est une entreprise agile, très réactive et qui fonctionne comme une startup ; comme nous en somme.” précise William Eldin.



La co-construction d'une nouvelle offre avec XXII permet aujourd'hui à tout client d'étendre les fonctionnalités de la solution VMS de Milestone System, augmentée par l'IA de XXII. Grâce à la plateforme ouverte XProtect de Milestone, il est simple de plugger de nouveaux applicatifs à un centre de supervision. Des applicatifs qui vont permettre d'aller au-delà de la surveillance.



Tous les secteurs peuvent bénéficier de l'association VMS/IA

Partout où il y a des réseaux de caméras utiles au bon fonctionnement du métier il est nécessaire de disposer d'un VMS. Si l'on se concentre sur les secteurs les plus en attente d'une telle solution augmentée par l'IA - le Retail, les Smart Cities, l'Industrie, le Transport et Logistique, … - des réseaux de centaines de caméras sont déjà en place.

Cependant, la charge cognitive est trop importante pour l'humain ; les réseaux de vidéo en place font remonter une telle quantité de Data qu'elles ne peuvent pas être traitées par l'humain.

Associer un VMS à une IA de pointe pour l'analyse des données massives, c'est s'assurer d'aider les personnes à prendre les meilleures décisions dans les meilleurs temps. Pour Rémy Deutschler, DG France de Milestone Systems : “Proposer les applicatifs développés par XXII sur notre plateforme, c'est permettre d'analyser en temps réel de très grandes données issues des capteurs, c'est permettre de faire parler les données pour une action plus rapide et prédire des événements futurs.”.



Des exemples d'usage :

Retail : cette association permet de savoir qui entre dans le magasin, de reconnaître si cette personne dispose d'un programme de fidélité pour proposer une expérience personnalisée, de repérer des comportements à risques (diminuer la démarque inconnue) ou encore d'automatiser le tracking pour gérer le Merch. Demain, l'IA permettra de démocratiser les magasins autonomes.

Smart Cities / Villes Intelligentes : gestion du stationnement, contrôle d'affluence, gestion intelligente des ordures ou de la lumière, fluidification automatique du trafic, … au service de l'expérience citoyenne. Demain il s'agira de connecter les citoyens aux IA de la ville

Gares et Aéroports : la donnée au service de la sécurité des passagers, augmenter l'utilisation des plateformes, détendre les situations de stress en faisant descendre les informations immédiatement.



XXII sera prochainement intégré à la nouvelle version de la Marketplace de Milestone Systems, qui met en relations les clients et partenaires technologiques de Milestone afin de co-créer des solutions innovantes et sur-mesure au-delà de la sécurité.



“Milestone Systems est depuis sa création un précurseur de l'innovation et nous avons inscrit dans notre ADN la co-construction de solutions intelligentes pour répondre aux nouveaux enjeux de nos clients. Et nous le faisons avec les développeurs et les startups les plus innovantes. Nous sommes très fiers de cette nouvelle association avec XXII !” conclu Rémy Deutschler.