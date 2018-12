Modèle de données monotable versus multitables : lequel choisir en marketing automation

Un modèle multitables permet de faire une segmentation plus fine des clients. Et qui dit segmentation plus fine, dit personnalisation plus poussée et plus juste. Plus une entreprise a d'informations sur ses clients, plus elle saura exactement quoi leur proposer, et ce au bon moment. Le Marketing Automation est le moteur de la relation client et les data en sont le carburant. Mais évidemment, encore faut-il savoir utiliser toutes ces données !



Avec un modèle monotable, si l’entreprise souhaite par exemple développer une stratégie de cross-sell et utiliser la recommandation produit, elle sera limitée puisqu’elle ne pourra recommander qu'un seul produit basé sur une seule interaction, souvent la dernière. En revanche, avec un modèle multitables, elle pourra recommander autant de produits qu’elle le souhaite, basés sur toutes les interactions du parcours client. Elle maximisera ainsi ses chances de viser juste sur ce qui plaira à son client. Cela augmentera donc encore plus sa connaissance client et son ROI !