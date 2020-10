MongoDB Atlas est la première base de données cloud à permettre aux clients d'exécuter des applications simultanément sur tous les principaux fournisseurs de cloud

MongoDB, Inc. (NASDAQ: MDB), le principal système de gestion de bases de données pour tout usage, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de clusters multi-cloud pour sa base de données cloud mondiale, MongoDB Atlas. Pour la première fois, les clients peuvent déployer simultanément une base de données entièrement gérée et distribuée sur Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Azure. Cela signifie que les clients peuvent profiter des avantages du déploiement d'applications sur plusieurs fournisseurs de cloud sans la complexité opérationnelle supplémentaire de la gestion de la réplication et de la migration des données entre les clouds.



Aujourd'hui, les entreprises sont limitées à l'exécution d'applications individuelles sur un seul fournisseur de cloud. Les clusters multi-cloud de MongoDB Atlas donnent la possibilité aux organisations d'étendre la portée géographique de leurs applications en leur permettant de répliquer les données des trois principaux fournisseurs de cloud vers l'une des 79 régions cloud actuellement prises en charge dans le monde. Les clusters multi-cloud offrent également aux entreprises une flexibilité sans précédent pour migrer de manière transparente leurs données, un défi généralement onéreux, d'un fournisseur de cloud à un autre afin de répondre aux besoins changeants de leur application ou de leurs exigences métier.



Les clusters multi-cloud MongoDB Atlas permettent aux développeurs de tirer parti des meilleures offres de chaque fournisseur de cloud, y compris des services tels que l'IA, l'analyse et les produits de développement sans serveur. Par exemple, une organisation exécutant ses applications sur un fournisseur de cloud pourrait facilement utiliser les services d'IA et d'apprentissage automatique d'un autre fournisseur de cloud sur ses données opérationnelles sans devoir gérer la complexité de la circulation de données. De plus, les clusters multi-cloud permettent une résilience inter-cloud, qui protège contre les incidents d'une zone géographique isolés sur une plate-forme cloud unique. Dans une telle situation, MongoDB Atlas peut basculer automatiquement vers un autre cloud desservant la même zone géographique, en préservant un accès à faible latence aux données et en respectant les exigences de résidence des données.



« Compte tenu des innovations rapides du cloud computing, les clients bénéficient d'un meilleur service lorsqu'ils ont la liberté de choisir comment et où ils exécutent leurs charges de travail dans le cloud », a déclaré Dev Ittycheria, Président et Directeur général de MongoDB. « Grâce à la disponibilité des clusters multi-cloud MongoDB Atlas, les clients peuvent créer, déployer et exécuter des applications puissantes et hautement disponibles sur différents fournisseurs de cloud, ce qui leur confère une flexibilité sans précédent sur l'endroit où ils peuvent déployer des applications et les services qu'ils peuvent exploiter à partir de notre infrastructure cloud. À l'heure actuelle, personne d'autre ne fournit un tel service, ce qui fait de MongoDB Atlas la base de données cloud la plus avancée du marché. »



« Un certain nombre d'entreprises ont exprimé le souhait d'exécuter des applications qui partagent des données sur plusieurs plates-formes de cloud public, mais cela s'est avéré difficile sur le plan opérationnel et coûteux », a déclaré Carl Olofson, Vice-président de la recherche, logiciel de gestion des données chez IDC. « Les clusters multi-cloud MongoDB Atlas permettent aux utilisateurs de gérer des ensembles de données partagées sur des clouds publics, sans avoir besoin de réplication ou d'exportation, ce qui offre aux clients une marge de manœuvre considérable qui devrait être bien accueillie sur le marché. »



MongoDB Atlas est désormais disponible dans 79 régions du monde entier sur AWS, Azure et Google Cloud. Plus de 18 800 clients utilisent MongoDB Atlas pour gérer leur entreprise.