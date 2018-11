MongoDB intègre de nouvelles fonctionnalités à MongoDB Mobile et MongoDB Stitch pour booster la productivité des développeurs

Leader des bases de données généralistes de nouvelle génération, MongoDB, Inc. (Nasdaq : MDB) annonce un certain nombre de nouveautés produit visant à donner aux développeurs le pouvoir de travailler sur des données où qu’elles se trouvent. À travers ces améliorations, MongoDB entend aider les entreprises à simplifier la modernisation de leurs systèmes existants et à accélérer le développement de leurs applications cloud et mobiles.



Avec MongoDB Mobile et Stitch Mobile Sync, les applications sont accessibles et disponibles sans contrainte



La disponibilité générale de MongoDB Mobile permet aux développeurs de créer des applications plus rapides, plus réactives et capables de synchroniser en temps réel les données des terminaux mobiles avec la base de données back-end. Auparavant, cette opération exigeait d’installer une base de données alternative ou fonctionnellement limitée au sein même de l'application mobile. Or, outre la restriction des fonctionnalités disponibles, une telle configuration compliquait tant la gestion que la synchronisation des données.



Comme son nom l’indique, MongoDB Mobile est une base de données mobile qui marque une nouvelle avancée vers l’objectif de MongoDB : offrir aux utilisateurs la liberté d’exécuter leurs applications où ils veulent et comme ils veulent. Désormais, toute la puissance de MongoDB s’étend jusqu’à la périphérie du réseau pour englober les appareils connectés, iOS et Android. Et grâce à son langage de requête et de base de données unique, MongoDB s’exécute partout où l’on doit interagir avec des données – des objets IoT au serveur back-end, en passant par les clients mobiles. À la clé : une productivité des développeurs considérablement renforcée à tous les niveaux de la stack.



Les applications peuvent également recourir au kit SDK de MongoDB Stitch pour accéder aux données, qu’elles soient stockées dans le back-end ou sur le client mobile. Les développeurs ont ainsi la possibilité d’interroger les données mobiles et IoT comme ils le souhaitent grâce aux lectures et écritures locales ainsi qu’aux fonctions JSON natives de stockage, d’indexation et d’agrégation.



Quant à Stitch Mobile Sync (actuellement en version bêta), elle permet aux utilisateurs de synchroniser automatiquement les modifications effectuées entre les données locales et la base de données back-end, même en cas de déconnexion de l’appareil mobile.



MongoDB Stitch rationalise le développement des applications



Toujours dans une optique de productivité des développeurs, la plateforme sans serveur MongoDB Stitch intègre de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier encore davantage l’utilisation de Stitch. Toute la puissance des plateformes sans serveur est ainsi accessible au plus grand nombre.



« Nos dernières nouveautés produit ont un but commun, à savoir fournir aux développeurs une méthode homogène d’exploitation des données, où qu’ils se trouvent », explique Eliot Horowitz, CTO et co-fondateur de MongoDB. « En utilisant la même base de données de la périphérie jusqu’au cloud et une plateforme sans serveur capable de détecter, synchroniser et refléter les modifications de données en temps réel, nos clients peuvent véritablement booster leur compétitivité sur le long terme. Les entreprises qui choisissent MongoDB parviennent à accélérer leurs développements et à s’adapter aux besoins de millions d'utilisateurs à travers le monde, tout en réduisant leurs coûts ».



Hormis Stitch Mobile Sync, Stitch présente également d’autres évolutions :



● De nouvelles possibilités d'intégration (dont plus de 20 services Amazon Web Services), des systèmes d'authentification supplémentaires, de multiples clusters Atlas et tous les codes applicatifs possibles via les pilotes MongoDB. Dorénavant, les développeurs peuvent utiliser tous ces services sans avoir à se former sur de nouvelles API ou ajouter du code au niveau du back-end.



● Un support multirégional pour AWS. Stitch est désormais disponible en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis Les applications développées sur Stitch peuvent donc être distribuées dans toutes ces régions.



Selon Chris Lanaux, CTO chez Acxiom, « Stitch nous a permis de raccourcir les délais de livraison de nos solutions omnicanales. Aujourd’hui, nous développons une API en deux fois moins de temps pour nos clients. Par ailleurs, les synergies entre Stitch et MongoDB Atlas permettent à nos équipes de se concentrer sur la résolution des problèmes des clients plutôt que sur la gestion ou la supervision des opérations. Cette combinaison est devenue l’un des piliers de notre architecture cloud et nous aide à concevoir, développer et gérer des solutions omnicanales garantes d’expériences client d’exception ».



MongoDB Atlas gratuit sur Microsoft Azure



Une version gratuite de MongoDB Atlas a été intégrée à Microsoft Azure pour donner aux développeurs du monde entier la possibilité d’utiliser MongoDB dans un environnement cloud optimisé, sans dépenser un seul euro. Pour les entreprises, c’est l’assurance de pouvoir exploiter des applications sécurisées, hautement disponibles et totalement élastiques à proximité de leurs déploiements MongoDB. Lancé l’an dernier sur Microsoft Azure, MongoDB Atlas est aujourd’hui accessible dans 26 régions de la plateforme cloud.



« La version gratuite de MongoDB Atlas sur Microsoft Azure est une excellente nouvelle pour nos clients communs », déclare Lindsay Zwart, General Manager du pôle Intelligent Cloud chez Microsoft. « Nous savons que les développeurs aiment faire d’Atlas sur Azure le socle de leurs applications. Ils ont désormais le champ libre pour libérer toute la puissance du duo Microsoft Azure / MongoDB Atlas».



Enfin, pour mieux gérer les workloads critiques de ses clients, MongoDB Atlas propose également un engagement SLA de 99,995 % pour tous les clusters en production.