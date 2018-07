NEC et dotData utilisent l’intelligence artificielle pour accélérer la science des données pour le SMBC Group

NEC Corporation (NEC) (TOKYO : 6701) et dotData, Inc., une entreprise de la Silicon Valley spécialisée dans l’automatisation de la science des données, a annoncé aujourd’hui la mise à disposition et le fonctionnement intégral de la plateforme « dotData » pour le Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMBC Group) en vue de renforcer les capacités analytiques du Groupe.



Au cours des dernières années, les analyses de mégadonnées sont devenues de plus en plus nécessaires. Il existe cependant une pénurie de data scientists, pour répondre à ce besoin. Afin de résoudre ce problème, dotData utilise l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser les processus de sciences des données.



La plateforme dotData est désormais disponible sur le marché à l’international. NEC a obtenu une licence exclusive de dotData pour fournir ce logiciel au Japon.



Sumitomo Mitsui Banking Corporation, NEC et l’équipe dotData travaillent activement depuis 2016 pour incorporer l’IA aux opérations bancaires et créer de nouvelles offres de service.



Suite à ce succès, le SMBC Group étend actuellement la mise à disposition de la plateforme dotData à cinq sociétés du Groupe, mettant ainsi à profit l’expérience et le savoir-faire acquis dans le cadre du déploiement de Sumitomo Mitsui Banking Corporation.



De manière plus spécifique, le SMBC Group compte utiliser la plateforme dotData pour apporter des solutions à plusieurs problématiques d’ordre commercial, notamment le marketing de divers produits financiers tels que les cartes de crédit et les prêts immobiliers. La plateforme dotData élimine également la plupart des étapes manuelles dans un processus de science des données, ce qui permet aux data scientists de se focaliser sur les initiatives de création à forte valeur et de répondre à un plus grand nombre de défis commerciaux.



« Quand on m’a présenté pour la première fois la plateforme dotData qui automatise le processus de sciences des données, je me suis rendu compte que cette technologie pouvait répondre au problème que posait la pénurie data scientists, et dominer le marché mondial », a déclaré Katsunori Tanizaki, DSI et DSIN du SMBC Group.



« Ensuite, après avoir vérifié que la technologie pouvait produire des résultats significatifs en utilisant des données réelles, nous avons décidé de la présenter à d’autres sociétés du SMBC Group. Nous sommes ravis d’apprendre qu’une version commerciale ait été lancée », a-t-il conclu.



« Nous nous réjouissons d’annoncer ce grand succès avec le SMBC Group, et le fait que dotData est disponible sur le marché pour nos clients d’entreprise », a déclaré Ryohei Fujimaki, fondateur de dotData. « Nous sommes fiers de constater que le SMBC Group développe chaque jour de nouveaux modèles de science des données, et nous estimons qu’il s’agit là d’un grand pas en avant pour dotData, alors que nous nous engageons à promouvoir des innovations commerciales orientées données pour le SMBC Group et tous nos clients. »



« Je voudrais exprimer toutes mes félicitations quant au lancement de production de la plateforme dotData de SMBC, une première étape particulièrement importante non seulement pour SMBC et dotData, mais aussi pour les ’citizen data scientists’ », a ajouté Hideto Mori, vice-président de NEC Corporation.



« On considère actuellement que de nombreux data scientists utilisant R, Python et d’autres technologies devraient être déployés pour exploiter l’analytique et obtenir des résultats commerciaux. Toutefois, dotData rendra cette idée obsolète en ouvrant la technologie de sciences des données aux entrepreneurs, laquelle fera d’eux des citizen data scientists. Cet impact ressemble à celui de l’informatique en nuage qui a détruit la supériorité des grandes entreprises possédant des unités centrales et des serveurs haut de gamme, et a ouvert ces ressources informatiques aux utilisateurs SOHO. La date d’aujourd’hui est donc digne d’être commémorée, car elle marque un tournant décisif de l’analytique », a-t-il conclu.



À l’avenir, NEC et dotData, Inc. vont continuer à contribuer à la valeur du SMBC Group en promouvant des innovations commerciales basées sur une analytique avancée, et à étendre les pratiques de sciences des données à travers l’organisation, de manière rapide et agile.