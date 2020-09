Neogeo, le leader des portails d'Open Geodata étend son offre à l'industrie et au géospatial

A la rentrée 2020, Neogeo Technologies vient de concrétiser trois projets majeurs menés pour des grands comptes : le lancement des plateformes d'information géographique avec services et données ouvertes pour les régions Occitanie et Bourgogne Franche-Comté, ainsi que la refonte de Geofoncier.fr, portail cartographique national de l'ordre des géomètres experts.



Une implantation multi-régions et une diversification sur le marché du géospatial

Positionnée sur un secteur en forte croissance qui représentera un marché mondial estimé à

15 milliards d'euros d'ici 2023, Neogeo s'engage aujourd'hui dans une nouvelle dynamique de développement, territoriale et sectorielle. La société, qui compte aujourd'hui un effectif de 12 salariés pour un chiffre d'affaires de 1M€, vient de renforcer ses équipes avec le recrutement d'une directrice commerciale, particulièrement dédiée aux marchés de l'industrie et du géospatial. Par ailleurs, Neogeo s'implante au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ouverture d'une agence à Lyon Part-Dieu, qui comptera deux collaborateurs permanents.



« Avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Lyon et l'arrivée de Géraldine Fayolle à la direction commerciale, nous entendons en 2020 faire franchir un nouveau cap à Neogeo. Notre position de pionnier et leader en France des portails d'information géographiques en open data pour les collectivités nous donne l'opportunité d'aller plus loin. Nous voulons aujourd'hui proposer nos solutions aux acteurs de l'industrie et notamment du géospatial pour leur permettre de mieux exploiter et valoriser leurs données », commente Guillaume Sueur, fondateur et dirigeant de Neogeo Technologies.





Des projets à l'international

Fort de ces nouvelles ambitions, à l'horizon 2025, la PME innovante table sur un CA porté à 2.5 millions d'euros, soit une progression de 20 % par an, dans la continuité avec les 3 derniers exercices, avec un effectif qui serait a minima doublé. Une expansion qui passerait également par une internationalisation de Neogeo en direction de marchés à forte dynamique pour l'Open Geo Data : une implantation au Québec sera ainsi étudiée à compter de 2022.



Neogeo dates et chiffres-clés



2007 : création de Neogeo Technologies par Guillaume Sueur, à Toulouse

2012 : réalisation des plateformes Geofoncier.fr et plateforme du Grand Lyon

2017 : Neogeo remporte le marché de Datasud

2020 : lancement des portails OpenIG (Occitanie) et Ideo BFC (Bourgogne-Franche-Comté)

2020 : Neogeo est leader sur le marché des plateformes régionales d'Open Geo Data

2020 : ouverture d'une agence à Lyon, recrutement d'une directrice commerciale et de 2 nouveaux développeurs seniors

1M€ de chiffre d'affaires

20 % de croissance annuelle sur les 2 derniers exercices

2.5 M€ en objectif de CA annuel à l'horizon 2025