Netwrix lance sa Plateforme de Classification de Données

Netwrix, éditeur de logiciels de sécurité des données et de gouvernance, annonce la nouveauté de son portefeuille de produits : Netwrix Data Classification. Cette plateforme repose sur la technologie issue de l’acquisition en décembre dernier de Concept Searching, et permet aux organisations de garantir que leurs données profitent à l’organisation et qu’elles sont gérées efficacement en identifiant, catégorisant et étiquetant automatiquement les métadonnées.



« Nous sommes ravis d'étendre notre portefeuille de produits avec la classification de données Netwrix, partage Martin Garland, President of the Concept Searching business unit, chez Netwrix. Cette solution à valeur ajoutée permet à nos clients d'améliorer leur développement commercial et d'accroître la valeur de leurs données. Les processus complexes de gouvernance de ces dernières sont automatisés, les efforts en matière de sécurité sont hiérarchisés et les exigences de confidentialité et de conformité sont gérées à moindre coût. Netwrix offre une réelle alternative aux entreprises qui recherchent une solution de classification des données facile à utiliser, permettant une mise sur le marché plus rapide et une précision accrue. »



« Le logiciel a rapidement analysé toutes les données dont nous disposons et a indiqué l'emplacement de tous les fichiers qui contiennent des informations soumises à des réglementations, confie Iain Sanders, IT Manager, chez Horizon Leisure Centres au Royaume-Uni. Nous ne savions même pas de quelles données nous disposions sur nos serveurs avant de lancer la recherche. Nous avons ensuite examiné où les données sensibles sont stockées, vérifié si ces emplacements étaient sécurisés et si seuls les managers y ont accès. »



Avec Netwrix Data Classification, les organisations sont aussi en mesure de :



Identifier les informations sensibles et réduire leur exposition - Les équipes IT dédiées à la sécurité des données peuvent identifier les bases de données contenant les informations les plus sensibles, afin de les protéger en priorité ; ainsi que détecter les PII, PCI, PHI ou IP non stockés dans un emplacement sécurisé, pour agir rapidement.



Améliorer la productivité des employés et la prise de décision - Les responsables des secteurs d'activité peuvent favoriser une collaboration efficace entre les travailleurs de la connaissance et améliorer les décisions prises au sein de l'entreprise, car les données sont placées dans un ordre logique.



Réduire les coûts en nettoyant les données inutiles - Les entreprises peuvent découvrir des informations répétitives, obsolètes ou inutiles, qui peuvent donc être supprimées ou archivées en toute sécurité ; ce qui réduit les frais de gestion et de stockage des données.



Respecter les exigences de conformité - Les organisations peuvent appliquer des stratégies de rétention en fonction du type de données et répondre aux demandes des clients en trouvant leurs informations personnelles en quelques minutes, et non en plusieurs jours.



Répondre efficacement aux demandes légales - Les entreprises peuvent minimiser les interruptions d'activité liées aux litiges en identifiant rapidement les données à suspendre et ainsi protéger leur réputation en évitant l’implication de données non pertinentes.



L’ajout de Netwrix Data Classification au portefeuille est le résultat de l’acquisition et de l’intégration par la société des talents et des produits de Concept Searching. Cette fonctionnalité renforce le positionnement de Netwrix en tant que société permettant aux organisations de gérer et de sécuriser leurs informations stratégiques, et de tirer parti de son corpus en faveur de leur innovation et de leur croissance.