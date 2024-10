Actian inaugure une nouvelle ère de la démocratisation des données avec le Data Catalog Fédéré

Actian, la division data et analytics de HCLSoftware, a annoncé aujourd'hui le lancement du Data Catalog Fédéré Actian Zeenea qui décentralise le contrôle des données tout en permettant une visibilité et une gouvernance à l’échelle de l’entreprise. Le Data Catalog Fédéré Actian Zeenea est une fonctionnalité embarquée dans Zeenea Data Discovery Platform, et la première offre lancée depuis l'acquisition de Zeenea par Actian en septembre 2024. Il s’agit d’une solution d'intelligence des données permettant aux organisations clientes de découvrir, gouverner et maximiser la valeur de leurs actifs data.



Les entreprises ont besoin d’accéder à des données fiables pour obtenir des informations précieuses sur leurs activités, améliorer l'expérience client et créer de nouveaux produits et services. Or les modèles traditionnels de gouvernance des données, centralisés, créent des goulots d’étranglement qui freinent l'innovation et la prise de décisions.



Depuis trop longtemps, les entreprises ont été freinées par des silos de données et des structures de gouvernance rigides, entraînant la prolifération de pools de données non connectés et donc non exploités par le reste de l’organisation , a déclaré Guillaume Bodet, CPTO chez Actian Zeenea. Notre Data Catalog Fédéré démocratise les données en décentralisant la gouvernance et en donnant aux domaines une autonomie pour la gestion de leurs métadonnées. Cette innovation permet d’obtenir des insights plus riches, basés sur un ensemble plus large de données organisationnelles.



Le Data Catalog Fédéré Actian Zeenea supporte une approche décentralisée de la gestion des métadonnées, alignée sur les principes de propriété orientée vers les domaines, de donnée en tant que produit, d'accès en libre-service, de collaboration pour le partage des données, et de gouvernance cohérente. Le Data Catalog Fédéré permet également aux entreprises de construire une place de marché (Enterprise Data Marketplace), où les données peuvent être partagées et consommées en tant que produits.



La capacité à trouver, gouverner et donner l’accès aux données tout en respectant les contrôles de sécurité et les politiques d’utilisation n'a jamais été aussi difficile , a déclaré Doug Henschen, vice-président et analyste principal chez Constellation Research. Les catalogues de données, comme le Data Catalog Fédéré Actian Zeenea, sont devenus essentiels aux initiatives data, car ils apportent une visibilité des datas disponibles tout en respectant les barrières des contrôles d'accès, des règles d’utilisation, des politiques de confidentialité et de conformité réglementaire.



Une approche décentralisée de la gestion des métadonnées



Le Data Catalog Fédéré Actian Zeenea s’appuie sur une approche de gestion des données orientée vers les domaines, dans laquelle les équipes avec le plus de connaissances sur les données gèrent leurs propres actifs, les permissions associées et leur gouvernance dans une partie dédiée du data catalog. Les domaines peuvent ensuite publier leurs données sélectionnées dans une partie partagée du catalogue pour être consommées par toutes les fonctions de l'entreprise. Tous les utilisateurs – des experts techniques aux utilisateurs métier – ont un accès à une interface intuitive en libre-service, qui s’appuie sur un moteur de recherche, pour découvrir et consommer les données. Un puissant graphe de connaissances fournit une compréhension plus profonde des concepts et actifs ainsi que des relations qui les lient.



De plus, le Data Catalog Fédéré pose les bases d'une place de marché de données d’entreprise où les actifs les plus précieux sont partagés. Cette data marketplace propose une expérience similaire à celle du e-commerce pour rendre les produits de données disponibles pour d’autres domaines tout en maintenant un contrôle sur qui peut y accéder ou les modifier. Un glossaire métier commun permet aux équipes transverses de collaborer plus efficacement en s'alignant sur des termes et définitions partagés à l’échelle de l’organisation.



Le Data Catalog Fédéré Actian Zeenea est disponible immédiatement en tant que partie intégrante de la plateforme Zeenea.