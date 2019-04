Nouveaux critères d’achat dans l’immobilier : Foncia mise sur le « big data » et la géodécision [*]

Les professionnels de l’immobilier qui devaient savoir valoriser les atouts d’un bien, devront à l’avenir être en capacité de valoriser objectivement les atouts de son environnement. Grâce au « big data », Foncia s’engage à proposer dès maintenant 120 critères innovants de géodécision, pour optimiser les transactions immobilières en renseignant au mieux les acquéreurs.La plateforme de données, développée par la start-up CityScan, permet au futur acquéreur d’accéder gratuitement à l’évaluation de l’emplacement de son bien sur 3 nouveaux critères déterminants que sont : l’accès au développement durable (présence de bornes de recharges électriques, vélo ou auto partage…), la qualité numérique (4G, fibre à venir …) et l’accès aux loisirs (théâtre, cinéma, sport).L’intégralité du rapport, également gratuit, des 120 critères de géodécision est dans l’immédiat réservée aux vendeurs qui confient leur bien en exclusivité aux professionnels de Foncia. Il permettra aux futurs acquéreurs de disposer d’informations jusqu’à présent très complexes à réunir et à compiler en une lecture utile et accessible.Pour Philippe Salle, président du groupe Foncia, « L’innovation est en marche chez Foncia. Avec cette nouvelle proposition de valorisation des biens, Foncia compte booster ses ventes dès le second semestre 2019. Avec une stratégie qui replace le client au cœur de ses priorités, Foncia entre dans une ère de transformation qui va changer le métier, changer la relation avec les clients, avec trois engagements majeurs : l’expertise, la réactivité et l’éthique ».Ce service innovant analyse des données objectives et vérifiées provenant par exemple de(s) :Ministères : de la Santeì / de la Cohésion des territoires / ou de l’IntérieurL’INSEEAnnuaires : de l’éducation / de l’administration / ou de la santeìCaisses d’allocations familialesARCEP et ANFR pour la connectivitéìSolen pour la luminositéì (hors outil d’évaluation Foncia)Agence Spatiale Européenne pour la pollution de l’airVous trouverez ICI un lien vous permettant d’accéder à une démonstration en ligne de ce nouveau service unique lancé par Foncia.[*] Parmi les 120 critères de géodécision : transports, commerces, loisirs, diagnostic numérique et environnemental, pollution, nuisances sonores, voisinage, …