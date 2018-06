OpenDataSoft accélère le développement de l’écosystème mondial de la donnée ouverte avec Open Data Calendar

OpenDataSoft, la première plateforme de valorisation de données structurées et d’APIs, réaffirme son engagement en faveur du développement de l’Open Data avec le lancement d’Open Data Calendar : un calendrier géolocalisé rassemblant tous les événements liés à l’ouverture des données dans le monde. A travers cet outil, l’entreprise entend interconnecter les enthousiastes de la donnée pour générer toujours plus d’usages.



Événement Open Data - Comprendre et capitaliser sur le potentiel des données ouvertes

Les données ouvertes suscitent encore aujourd’hui deux principales interrogations : la réutilisation des données ouvertes, pour quoi et par qui ?

C’est à l’occasion d’événements dédiés à l’Open Data et de hackathons que des réponses peuvent émerger. Ces rassemblements permettent à beaucoup d’organisations d’explorer plus en profondeur l’Open Data et de comprendre le potentiel qu’une telle approche peut signifier pour elles.

En outre, ces événements permettent de réunir les producteurs et diffuseurs de données avec les personnes qui ont l’envie et la capacité de les réutiliser. C’est la raison pour laquelle OpenDataSoft a décidé de développer l’Open Data Calendar.



Open Data Calendar - Interconnecter les diffuseurs et les réutilisateurs de données

Complètement ouvert et accessible depuis un simple navigateur web, le calendrier donne la possibilité de trouver facilement tous les rassemblements dédiés à l’ouverture des données, dans le monde entier, au sein d’une carte du monde.

Celle-ci est dotée de filtres de recherche : par pays, par ville, par date et par mot-clef. Depuis la carte, l’utilisateur peut accéder directement au site dédié de chaque événement et les exporter vers iCal.



Ce calendrier est collaboratif, chacun peut ajouter un hackathon ou un événement dédié à l’Open Data. Plus le rayonnement de ces événements s’étendra, plus nombreuses seront les idées de réutilisations de données qui pourront émerger.



Ouvert publiquement depuis le 4 avril 2018, Open Data Calendar a déjà recueilli plus de 500 visites uniques. Il réunit à ce jour près de 300 événements dans 40 pays.