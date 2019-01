OpenHealth annonce une seconde levée de fonds et confirme ses ambitions dans le secteur de la collecte et l’analyse des données de santé

La société poursuit ainsi sa stratégie de déploiement de ses services de collecte et d’analyse de données de santé en ligne et confirme ses ambitions dans ce secteur en pleine croissance.

Dans le champ des analyses dynamiques des ventes des produits de santé, la société est le leader de la collecte de données de vente des officines en France et la seule à proposer leur analyse en temps réel ou quasi réel. En 2019, OpenHealth a aussi renouvelé avec succès son partenariat avec la société IRI pour l’analyse des produits de « santé et bien-être » distribués en grandes et moyennes surfaces. Les industriels des produits de santé disposent ainsi en temps réel de l’ensemble des données de vente de leur marché, intégrées au sein du Hub d’OpenHealth, une plateforme unique produisant désormais plusieurs dizaines d’indicateurs d’analyse en temps réel. Plus de 100 sociétés de toutes tailles dans des domaines aussi divers que les médicaments, l’hygiène cosmétologie, les dispositifs médicaux ou les compléments alimentaires ont bénéficié des services d’OpenHealth en 2018.

Par ailleurs, la société continue d’innover dans le champ de l’épidémiologie et des données patients avec notamment son implication dans le projet national M4P visant à construire et exploiter une base de données de référence sur le diabète, et le pilotage de projets internationaux en surveillance et en épidémiologie des maladies infectieuses en collaboration avec plusieurs grandes agences sanitaires mondiales. La mesure en vie réelle de l’efficacité des médicaments, conjuguée à une maîtrise des risques et une évaluation des résultats par le patient lui-même, contribueront à une santé plus raisonnée.

Cette levée de fonds permettra à OpenHealth de soutenir notamment le lancement commercial d’une solution d’analyse de données de santé en vie réelle et de cohortes de patients au service du bon usage des médicaments, et aussi de soutenir le développement international de la société après un premier contrat signé avec un partenaire au Royaume-Uni. Des partenariats industriels ou financiers additionnels sont en cours d’exploration pour renforcer le positionnement d’OpenHealth comme leader de l’innovation en France et accélérer la croissance de la société à l’international.

« Les modalités de surveillance et d’évaluation des produits de santé vont connaître des évolutions majeures dans les prochaines années, Real World Evidence – Risk Management Plan – Patient Reported Outcomes. Fort de sa longue expérience dans les données de santé et grâce au soutien renouvelé de ses actionnaires, OpenHealth renforce aujourd’hui sa position de leader de l’innovation dans l’analyse de données patients en France » souligne Patrick GUERIN, PDG d’OpenHealth.

LBO France, par la voix de Valéry HUOT, « se félicite des progrès d’OpenHealth sur ce marché de l’analyse des données de santé et sur le secteur du numérique de santé en général qui fait l’objet d’une part croissante de nos investissements ».