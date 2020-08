Oracle aide les équipes financières à renforcer leur résilience et à renouer avec la croissance

Ces mises à jour importantes peuvent aider les équipes financières à tirer parti des technologies telles que l'IA, les assistants numériques et l'analytique afin d’améliorer leur productivité, réduire les coûts et optimiser les contrôles. En outre, de nouvelles solutions sectorielles permettent aux clients des secteurs du pétrole et du gaz, de la production manufacturière et des industries gérant de fortes quantités d’actifs, d’améliorer leurs processus commerciaux et d'obtenir des délais de rentabilité plus courts.



Les nouvelles capacités d'IA, de Machine Learning, d'analytique et de sécurité de l'ERP incluent :



Planification prédictive : aide les organisations à identifier et à tirer parti des tendances et des modèles provenant des données financières et opérationnelles. Grâce à l'accès aux prédictions lors du chargement des données, les organisations peuvent voir les prévisions et anticiper les écarts, identifier les modèles de variance et faire des révisions de plans à la volée pour améliorer la qualité et la rapidité des décisions. La planification prédictive est maintenant disponible dans l'EPM.

Défaut de code intelligent : aide les organisations à améliorer la précision et l'efficacité du traitement des transactions de comptes créditeurs en tirant parti de l'apprentissage automatique pour recommander des codes de compte. L'algorithme s'adapte en fonction des actions passées pour évoluer avec les changements de l'entreprise.

Reconnaissance intelligente des documents : améliore la précision et l'efficacité de l’intégration d'informations financières à partir de PDF et d'autres formats de documents financiers courants afin de réduire (voire d'éliminer) la saisie manuelle des factures. Le système apprend au fil du temps et s'adapte aux modifications des formats de factures pour accroître la précision au fur et à mesure que les entreprises évoluent.

Compétences d'assistant numérique pour la saisie des temps et des projets : aide les organisations à réduire l'effort nécessaire pour soumettre et examiner les feuilles de temps, suivre l'état d'avancement des projets et faire remonter les problèmes de saisie des temps et de gestion des projets. En conséquence, la nouvelle interface utilisateur conversationnelle améliore l'expérience utilisateur et accroît l'efficacité opérationnelle.

Gestion des incidents intégrée : aide les organisations à améliorer la protection des données en fournissant des flux de travail intuitifs et intégrés pour le signalement des incidents qui peuvent être utilisés pour mener des investigations, créer des actions, mais aussi suivre et mettre à jour le statut des incidents.



Les nouvelles solutions sectorielles de l'ERP intègrent :



La comptabilité des joint-ventures : aide les organisations des industries telles que le pétrole et le gaz à réduire les conflits entre partenaires, à améliorer les flux de trésorerie et à obtenir une visibilité en temps réel sur la situation financière des joint-ventures, en automatisant le traitement des transactions et en introduisant des outils d’accès basés sur les rôles pour gérer les exceptions. Grâce à une transparence accrue et à une collaboration numérique avec les partenaires des joint-ventures, les clients peuvent se concentrer sur la découverte de modèles et l'identification d'opportunités stratégiques.

La chaîne d'approvisionnement pilotée par projets : soutient les processus commerciaux complexes des entreprises de fabrication et des organisations à forte quantité d'actifs, lorsque la chaîne d'approvisionnement doit fonctionner dans le cadre d'un projet spécifique. Désormais disponible, cette solution de bout en bout d'ERP et de Oracle Fusion Cloud Supply Chain Management (SCM) permet aux clients de saisir, facturer et capitaliser les coûts de matériel, de fabrication et de maintenance liés à un projet dans une solution intégrée unique.



Pour aider davantage les clients à traverser cette période de crise, Oracle a annoncé récemment mettre gratuitement à la disposition de tous les clients et jusqu’à mai 2021 une solution de planification de la situation financière qui comprend notamment la modélisation stratégique. Pour aider les clients à tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités gratuites, Oracle fournit également des guides par étapes et des tutoriels en ligne.



Ces dernières innovations sont conçues pour aider les équipes financières à s'adapter rapidement au climat économique actuel, à explorer les nouveaux modèles économiques, à améliorer la prise de décision stratégique et à entamer le retour à la croissance. Bien qu'il n'y ait pas de solution simple pouvant répondre aux défis auxquels les équipes financières sont confrontées, Oracle s'engage à aider les clients à s'adapter et à s’organiser au mieux pour la suite.