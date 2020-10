Oracle lance le service Exadata Cloud X8M

Oracle annonce aujourd'hui la nouvelle génération d'Oracle Exadata Cloud Service, désormais basée sur la plate-forme Exadata X8M, disponible ce mois-ci sur Oracle Cloud Infrastructure. Les clients peuvent accélérer leurs projets de traitement des transactions et d'analyse des données les plus complexes grâce à Exadata X8M, dans les 26 régions Cloud à travers le monde, ou via le service Dedicated Region Cloud@Customer. Avec une architecture identique dans le cloud et sur site (« on-premise »), Oracle Exadata Cloud Service X8M permet aux clients de déplacer facilement les bases de données et les workloads les plus importants et les plus exigeants vers le cloud sans modifier les applications. Grâce à ses performances, son évolutivité et son élasticité exceptionnelles, Exadata Cloud Service X8M permet d'exécuter des applications nécessitant plusieurs workloads et types de données dans une seule Oracle Database convergée. A l’inverse, les utilisateurs d'AWS doivent procéder à une intégration complexe et coûteuse de différents services de base de données.