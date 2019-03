Orange accueille sa première promotion de « l’Ecole IA Microsoft »

Le Groupe Orange accueille aujourd’hui sa Promotion de cette Ecole, opérée par Simplon, partenaire de l'Ecole IA Microsoft, qui propose à des personnes en reconversion ou éloignées de l’emploi une formation à un métier d’avenir.



A partir du 25 mars 2019, 23 personnes seront accueillies sur le site d’Orange Gardens pour être formées au métier de « Développeur Data IA » dans le cadre de « l’Ecole IA Microsoft – Promotion Orange ». Ils suivront une formation de 7 mois assurée par Simplon au cœur des équipes d’innovation du Groupe à Châtillon, près de Paris. A l’issue du cursus, les stagiaires bénéficieront d’un contrat de professionnalisation au sein des équipes opérationnelles d’Orange.



Orange, Microsoft et Simplon partagent la conviction que le numérique est un puissant levier de transformation et de développement individuel et collectif. Les trois partenaires mettent ainsi en commun leurs expertises pour développer une formation innovante à un métier de l’IA et l’ouvrir aux publics en situation de reconversion.



Orange Campus, accélérateur de compétences développé par le Groupe au service de l’inclusion numérique et de la formation aux nouveaux métiers de la Data et de l’IA, porte ce partenariat pour Orange.



« Nous sommes ravis d’accueillir cette première promotion qui illustre l’engagement d’Orange en faveur de l’inclusion numérique et témoigne de notre capacité à accompagner les transformations majeures de notre écosystème digital, à l’instar de celles liées à la généralisation de l’IA. » Valérie Le Boulanger, Directrice des Ressources Humaines du Groupe Orange



Pour Carlo Purassanta, président de Microsoft France : « La France a tous les atouts pour être une championne mondiale de l’intelligence artificielle. La qualité de ses formations, de ses ingénieurs et de ses chercheurs n’est plus à démontrer. Mais si nous voulons désormais accélérer le développement de projets concrets dans les entreprises, nous devons former des artisans de l’IA. C’est toute la vocation de l’Ecole IA Microsoft, qui permet à des personnes éloignées de l’emploi de bénéficier d’une formation opérationnelle leur garantissant un avenir dans un secteur dynamique ».



« Simplon, partenaire opérateur de l'Ecole IA Microsoft, mais également partenaire historique d'Orange, se félicite du lancement de cette promotion qui réconcilie innovation et inclusion au service de l'emploi et des compétences, et va de plus participer à diversifier les types de profils qui travaillent dans les métiers de l'IA » se réjouit Frédéric Bardeau, président et co-fondateur de Simplon.co.



Orange investit dans l’écosystème français et européen de l’innovation et de la recherche et a déjà renforcé en 2018 ses initiatives sur la thématique de l’IA, notamment au travers des accélérateurs de start-up de son réseau Orange Fab. Le Groupe s’est par ailleurs impliqué dans le financement d’actions auprès des établissements publics via une participation à certains Instituts Interdisciplinaires d’IA (3IA) en cours de création, l’Institut de Recherche Technologique B<>Com, ou encore en participant au projet européen AI4EU. Avec ce nouveau partenariat, Orange renforce ainsi son engagement dans un domaine d’avenir, tout en continuant à développer ses compétences propres via le recrutement de plus de 200 experts d’ici à 2020.



Fort de sa philosophie « Human Inside », Orange s’engage sur un usage responsable de l’IA, en animant des actions de différentes natures : débats sociétaux, réflexions et recommandations sur ses enjeux au sein du AI High Level Expert Group de la commission européenne, membre du collectif Impact AI. Orange investit en France depuis plus de 10 ans sur la recherche et l’innovation en IA avec 130 spécialistes reconnus internationalement (chercheurs, ingénieurs, développeurs et spécialistes en expérience utilisateur) et contribue à la formation de nombreux doctorants.