Orange annonce pour son activité Orange Business Services l’acquisition du bloc majoritaire de la famille Bensabat dans Business & Decision, à un prix de 7,70 euros par action

Orange a finalisé, via sa filiale Network Related Services, l’acquisition au prix de 7,70 euros par action de 59,10% du capital de Business & Decision auprès du groupe familial Bensabat, et bénéficie de promesses croisées sur 4,88% du capital restant détenus par le groupe familial Bensabat qui seront acquis à l’issue de procédures successorales en cours (cf. communiqué du 11 mai 2018)

Orange déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dès que possible et conformément à la réglementation applicable, un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 7,93 euros par action Business & Decision

Le cabinet Ledouble, désigné par le conseil d’administration de Business & Decision en qualité d’expert indépendant, a conclu que le prix offert de 7,93 euros par action est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires de Business & Decision

Sur la base du rapport de l’expert indépendant, le conseil d’administration de Business & Decision recommande à l’unanimité aux actionnaires de Business & Decision d’apporter leurs actions Business & Decision à l’offre publique d’achat simplifiée d’Orange

Le conseil d'administration de Business & Decision a été entièrement renouvelé à la suite de l’acquisition, avec la nomination d’une administratrice indépendante et de trois représentants d’Orange. Le conseil d'administration a nommé Béatrice Felder en qualité de Directrice Générale et Valérie Lafdal en qualité de Directrice Générale Déléguée, en charge des activités France de Business & Decision