PANASONIC S'ASSOCIE À A.I.TECH POUR DÉVELOPPER DES APPLICATIONS DE SÉCURITÉ BASÉES SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Exécutées directement sur les caméras, ces applications de deep learning ne nécessitent aucun serveur supplémentaire pour effectuer les calculs analytiques, pour un niveau de précision inchangé. Cette nouvelle solution offre également des avantages inédits, tels que des délais de traitement plus courts et une communication plus rapide des alertes, notifications.



Dans le contexte sanitaire actuel, certaines de ces applications intelligentes peuvent servir à assurer le respect des distances de sécurité, à réguler la fréquentation des locaux ou à contrôler le port du masque. D’autres peuvent être utiles pour améliorer l’expérience client en point de vente, contrôler la circulation routière et le stationnement en zone urbaine et aider les réseaux de transport et les organisateurs d’événements à surveiller la fréquentation et à assurer la sécurité des personnes.



Ces applications sont entièrement intégrées dans la nouvelle gamme X de caméras i-PRO Panasonic, qui comprend un total de six modèles : les caméras de résolution 5MP sont en vente depuis le mois de juillet, tandis que les versions 4K seront disponibles dès le mois de novembre 2020. Tous les modèles sont commercialisés dans plusieurs configurations (dôme ou boîtier antivandalisme, intérieur ou extérieur).



« En associant les technologies d’Intelligence Artificielle à nos caméras adaptables, nous avons obtenu une nouvelle génération d’applications prédictives pour les entreprises, qui devraient aider nos clients à être plus proactifs dans leurs opérations quotidiennes. Et ce n’est qu’un début : les caméras de sécurité i-PRO de Panasonic sont ouvertes aux applications tierces ! » explique Gerard Figols, Responsable Europe de la divison Security de Panasonic.



« Cette collaboration inédite permet aux clients de tirer tous les bénéfices de nos applications de deep learning en exploitant le potentiel exceptionnel du moteur d’intelligence artificielle des caméras i-PRO Panasonic. C’est la solution idéale pour adapter le matériel de sécurité aux besoins d’une entreprise ou d’une institution » ajouteAlessia Saggese, Directrice Vente et Marketing chez A.I. Tech.



Pour plus d’informations sur les différentes applications de deep learning d’A.I. Tech disponibles avec la gamme X de caméras i-PRO Panasonic, rendez-vous sur : https://www.aitech.vision/en/products/