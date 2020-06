PNY tisse un partenariat avec ADLINK et complète son portefeuille de solutions destinées à l’intelligence artificielle

PNY Technologies, le leader Européen des solutions pour le marché de l’IA, annonce son nouveau partenariat avec ADLINK Technology, leader mondial de l’edge computing et fournisseur de plateformes de pointe dans le secteur de l’informatique embarquée. Ce partenariat avec ADLINK Technology vient étoffer le portefeuille d’IA de PNY, déjà composé de GPU et de serveurs. La collaboration entre PNY et ADLINK permettra aux clients d’automatiser et d’innover en étant plus proches des données grâce à des solutions à la pointe de la technologie.



Les plateformes d’IA Edge d’ADLINK intègrent l’accélération matérielle dans les charges de travail d’apprentissage approfondi. Elles fournissent une connectivité de bout en bout pour générer des renseignements exploitables nécessaires à l’amélioration des opérations, au renforcement des performances et à l’amélioration de l’efficacité. PNY apportera son soutien à ADLINK en lui fournissant la prochaine étape de sa mise en œuvre des technologies d’IA avec une solution d’inférence.



Roy Wan, General Manager EMEA chez Adlink Technology déclare : « Notre partenariat avec PNY Technologies nous permettra d’étendre notre portée à des marchés commerciaux, embarqués et des marchés OEM (Original Equipment Manufacturer) plus vastes ». Il poursuit : « L’accent sera mis sur les solutions d’intelligence artificielle Edge d’ADLINK telles que les modules GPU MXM, les plateformes d’intelligence artificielle basées sur les modules NVIDIA Jetson™ et les serveurs Edge. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse. »



Jérôme Belan, PDG de PNY déclare : « Ce n’est là qu’un exemple de l’impact à grande échelle que l’IA peut avoir sur l’amélioration des opérations et de l’efficacité. Comme divers secteurs d’activité dépendent de plus en plus des solutions d’IA, nous voulons disposer de la meilleure technologie possible pour aider nos clients à utiliser leurs données de la manière la plus innovante. ». Il ajoute : « Nos domaines d’expertises existants dans le secteur de l’IA comprenaient des centres de données et l’apprentissage approfondi, et ce partenariat nous permet d’élargir notre portefeuille pour inclure les solutions Edge et IoT. Cela signifie que nos clients ont désormais accès à un flux de travail complet en matière d’IA, ce qui les prépare au mieux à la pérennité de leur entreprise et à l’augmentation de leur rentabilité. »



Cas d’application



Applications médicales



Les pratiques médicales modernes utilisent la robotique et l’automatisation pour des tâches standards telles que la désinfection des hôpitaux, la fourniture des ressources médicales et les soins aux patients en quarantaine. Cependant, la productivité est entravée s’ils fonctionnement comme des systèmes autonomes.



C’est là que la plateforme d’intelligence artificielle Edge ADLINK peut être appliquée. Les technologies de communication compatibles avec le service de distribution de données (DDS) permettent de partager des données automatisées en temps réel et d’effectuer des calculs collaboratifs de pointe pour décider du meilleur système robotique pour une tâche donnée. Cela permet à la technologie de recalculer à plusieurs reprises le calendrier ultérieur et de renforcer l’efficacité globale de la collaboration. L’utilisation de l’informatique de pointe distribuée améliore la qualité et la stabilité de l’interface de données avec le système médical afin de réaliser un modèle de partage de données intelligent pour une médecine intelligente.



Construire une industrie aéronautique plus intelligente



La technologie peut également aider à construire les infrastructures nécessaires aux villes intelligentes, en particulier les aéroports. Dans ce secteur, les conditions météorologiques défavorables, telles qu’un brouillard ou une pluie dense, réduisent souvent la visibilité et entraînent des retards et des annulations. Cette technologie permet une surveillance intuitive en temps réel de l’aéroport et une meilleure visibilité la nuit par mauvais temps.



Un grand aéroport en Chine, avec un trafic annuel de 50 millions de passagers, relève le défi de la visibilité en développant un système de vidéosurveillance amélioré (EVS), pour couvrir tous les angles morts depuis la tour de contrôle, leur permettant d’avoir une vue panoramique du terrain d’aviation.



Au cœur de son système EVS intelligent, l’aéroport déploie la plateforme d’analyse vidéo (AVA) AVA-550 AI d’ADINK pour analyser chaque angle mort. Chaque plateforme AVA-5500 se connecte en toute sécurité à un groupe de flux d’entrée vidéo, met en œuvre un traitement graphique et d’intelligence artificielle (IA) avancé et télécharge les résultats sur des serveurs de back-end.