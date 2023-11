Palladium Hotel Group tire profit de ses données grâce à Talend afin de proposer une expérience client améliorée

Talend®, a Qlik® company, leader dans le domaine de l’intégration et de la gestion des données, annonce que Palladium Hotel Group, la chaîne hôtelière espagnole de 40 hôtels répartis dans six pays, avec plus de 13 000 chambres, tire avantage de la plateforme Talend afin de mettre en œuvre une stratégie data-driven dans le but de soutenir ses efforts en matière de transformation numérique. Grâce aux solutions modernes de gestion des données de Talend, Palladium Hotel Group a créé une culture de la donnée adoptée par les spécialistes des données et les utilisateurs métier, apportant ainsi des réponses à des défis tels que la qualité des données ou la mise en place de pratiques de gouvernance pour minimiser les risques, optimiser les dépenses et capitaliser sur des opportunités inexploitées dans le but d’améliorer l’expérience client.



« Chez Palladium Hotel Group, notre philosophie d’entreprise repose sur un gage d’excellence et sur des normes de qualité supérieure. Afin de renforcer notre leadership, il est devenu essentiel de mettre en place une stratégie data-driven efficace afin de proposer à nos clients une expérience exceptionnelle, d’améliorer nos résultats et de renforcer notre efficacité opérationnelle, » commente Marcel Alet, Chief Information Officer chez Palladium Hotel Group.



Selon une étude menée par le cabinet Deloitte en 2023 sur l’état général du secteur hôtelier[1], dans un contexte de marché où des pressions de plus en plus fortes s’exercent sur les ressources et les marges bénéficiaires des entreprises, plus de 60 % des leaders du secteur hôtelier européen considèrent le fait de s’adapter à l’évolution des besoins des consommateurs comme une priorité essentielle. En outre, près de la moitié des répondants s’accordent à dire qu’il est crucial d’accélérer leur transformation numérique.



Palladium Hotel Group a débuté son parcours de transformation numérique en se concentrant sur le fait de devenir une entreprise data-driven, dans le but d’améliorer l’expérience de ses clients et de renforcer son efficacité, tant sur le plan organisationnel que pour ses activités métier. En raison d’un manque d’accessibilité, de fiabilité et de data literacy, la capacité à prendre des décisions éclairées restait limitée, ce qui a contribué à amplifier les risques liés à ses opérations. Palladium Hotel Group a donc décidé de repenser son architecture de données, ouvrant ainsi la voie à une meilleure prise de décisions et à des résultats positifs.



En s’appuyant sur une plateforme cloud AWS et un entrepôt de données Snowflake, Palladium Hotel Group a mis en place une approche hybride qui fait de la plateforme Talend la pièce centrale de sa nouvelle architecture de données. Grâce à celle-ci, tous les utilisateurs métier et techniques sont désormais en mesure de trouver et d’analyser facilement les données dont ils ont besoin pour obtenir des réponses à leurs questions et atteindre rapidement leurs objectifs métier. L’ensemble des sources de données de l’entreprise, qu’il s’agisse des bases de données internes, des applications SaaS ou des informations issues de connecteurs Rest API, sont intégrées et gérées par Talend au sein de la nouvelle architecture. En tirant avantage de Talend Data Fabric et avec le soutien de SDG Group, partenaire de Talend, Palladium bénéficie ainsi d’une approche unique qui se concentre sur l’ajout de valeur métier et la démocratisation des données.



« Grâce à l’aide de Talend, nous avons adopté une approche qui nous permet d’exploiter des données fiables et qui produit de la valeur tangible, en améliorant l’efficacité opérationnelle, la prise de décision et la précision des prédictions, tout en renforçant la satisfaction des utilisateurs métier. Cette stratégie data contribue à la réussite de l’entreprise et nous permet d’offrir à nos clients la meilleure qualité de service sur le marché, » déclare Gustavo Cueva, Head of Data chez Palladium Hotel Group.



Talend a notamment permis à Palladium Hotel Group de réduire de 75 % les temps de reporting, permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des informations essentielles au bon moment. La précision des prédictions s’est améliorée considérablement, ce qui s’est traduit par une meilleure prise de décisions et une réduction des risques liés à des projections imprécises. L’efficacité des pratiques data-driven se reflète dans les évaluations effectuées par les personnes responsables des tâches de reporting en interne, dont le score moyen atteint 9,5 sur 10, démontrant leur satisfaction quant à la qualité, à la pertinence et à la facilité d’utilisation des rapports générés grâce à cette approche. En outre, l’organisation dispose désormais de données unifiées, ce qui lui donne un avantage concurrentiel et lui permet d’accéder à des informations sur mesure qui répondent à ses besoins spécifiques.



« Dans un contexte de marché dynamique et compétitif, Palladium Hotel Group s’est fixé pour objectif de devenir une entreprise data-driven, où ses données fiables servent de fondement à la prise de décision stratégique, à l’excellence opérationnelle et au succès à long terme » commente Gareth Vincent, Senior Vice President of Sales, EMEA chez Qlik. « En tirant avantage de la puissance des données grâce à Talend, le groupe hôtelier est désormais en mesure de mettre en lumière de nouvelles opportunités, tout en stimulant la croissance et l’innovation au profit de l’organisation et de ses clients. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Palladium qui a conduit à la mise en place d’une approche moderne de la gestion de l’information, laquelle facilite considérablement le travail avec les données. »