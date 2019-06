Partage de données : pilier de l'entreprise de demain

Beaucoup d'entreprises en B2B avec un savoir-faire et une véritable expertise restent confinées à travailler dans un écosystème restreint. Or, en partageant les connaissances mises en œuvre au sein de l'entreprise, il serait tout à fait possible de créer de nouvelles offres de services. Par exemple, une société de gestion de trafic routier peut, en partageant ses données, aider les collectivités et les acteurs publics à prendre des décisions informées pour la ville en termes d'aménagement urbain. D'autant que la facilité offerte par les solutions présentes sur le marché pour le partage de données permet une analyse facile et rapide de ces dernières.



Partager ses données à tout l'écosystème positionne l'entreprise comme un leader et un acteur clé du marché permettant à d'autres groupes de développer des produits et services connexes tout en contribuant à la connaissance globale. L'ouverture des données favorise les interactions avec les clients, les développeurs, les fournisseurs, les chercheurs, la société et divers experts et permet à l'entreprise de bénéficier de l'intelligence collective.

Ce système de « gagnant – gagnant » s'avère bénéfique dans un monde de plus en plus interconnecté, car cela dynamise l'activité de l'entreprise tout en permettant de développer de nouvelles opportunités.



Les acteurs traditionnels, souvent plus experts que les startups qui arrivent sur le marché, ont ainsi un grand intérêt à partager leurs données pour proposer de nouveaux services tout en développant leur champ d'action et leur croissance.