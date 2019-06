Pega lance Real-Time AI Connectors pour sa suite logicielle d’IA

Pegasystems Inc. (NASDAQ : PEGA), l'éditeur de logiciels qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation digitale , a annoncé à l’occasion de PegaWorld la semaine dernière, la sortie de Real-Time AI Connectors, un nouveau jeu d’API permettant de connecter des moteurs d’IA tiers au déjà très puissant système d’IA de Pega. Grâce à l'approche ouverte de Pega, les entreprises pourront enrichir leur logiciel d’expérience client Pega d’autres grands services d’IA tels que Google Cloud Machine Learning Engine et Amazon SageMaker.



Dotée d’outils d’apprentissage automatique, de prise de décision et de traitement automatique du langage naturel (NLP) leaders du marché, la Plateforme décisionnelle clients de Pega® (Pega® Customer Decision Hub) tient lieu de cerveau d’IA centralisée et optimise chaque point d’interaction quel que soit le canal tout au long du parcours client. Real-Time AI Connectors offre aux clients la flexibilité nécessaire pour renforcer l’IA de Pega avec encore plus d’IA, notamment de nouvelles fonctionnalités d’apprentissage profond et « machine vision », ainsi que d'autres services d'apprentissage automatique et de traitement automatique du langage naturel. Real-Time AI Connectors va accroître l’intelligence de la Plateforme décisionnelle clients de Pega en offrant aux clients de nouvelles possibilités de personnalisation et davantage de pertinence pour chaque engagement client, tout en renforçant la valeur vie client.



Real-Time AI Connectors puise directement dans l’écosystème mondial composé des derniers algorithmes d’IA de tiers. Pega s’intègre parfaitement avec les moteurs d’IA de ces derniers. Les appels de service sont lancés conjointement avec ses propres fonctionnalités natives, offrant ainsi simultanément aux clients la puissance des deux services. Modélisés à partir de l’architecture ouverte de Pega, ces connecteurs s’appuient sur des API dédiés à l’OCR et à la transformation de la parole en texte pour enrichir l’environnement Pega de nouvelles fonctionnalités.



« C’est vraiment fabuleux de faire partie de cet écosystème mondial d’IA qui repousse sans cesse les limites d’une expérience client réussie », a déclaré Rob Walker, vice president, decisioning and analytics, chez Pegasystems. « Avec une approche ouverte sur notre architecture, Real-Time AI Connectors aide à mettre ces avancées à la disposition de nos clients pour qu’ils enrichissent leur puissant moteur d’IA signé Pega des derniers algorithmes d’IA. »



Prévisions de sortie des premiers Real-Time AI Connectors :



Le Google Cloud Machine Learning Engine (Moteur d’apprentissage automatique basé sur le cloud de Google) donne accès à des modèles d’IA avancés, tels que TensorFlow pour le développement et l’entraînement de modèles de deep learning et XGBoost pour le gradient boosting d'arbres de décision. L’API sera disponible d’ici la fin du 3e trimestre 2019.

Amazon SageMaker permet aux clients de créer, entraîner et déployer des modèles d’apprentissage automatique sous forme d’un service entièrement géré. L’API sera disponible d’ici la fin du 4e trimestre 2019.

Google DialogFlow Text Analyzer fournit un système de traitement automatique du langage naturel alternatif pour élaborer des conversations écrites interactives. Il permet aux clients qui utilisent déjà les compétences de NLP de Google d’exploiter Pega pour réussir des orchestrations de données plus complexes et rendre les sessions de chat plus utiles. Cette API est d’ores et déjà disponible en suivant ce lien.



Les connecteurs d’IA de Pega ont été présentés lors de PegaWorld, la conférence annuelle de Pega organisée du 2 au 5 juin 2019 au MGM Grand de Las Vegas. Pour sa 17e édition, PegaWorld a réuni plus de 5 000 visiteurs issus des plus grandes entreprises du monde afin de leur présenter les dernières nouveautés en matière de logiciels de transformation digitale.



La Plateforme décisionnelle clients de Pega® permet aux organisations d’explorer des idées uniques et de recommander en temps réel l’action la plus adaptée à chaque étape du parcours client. Elle fournit la puissance d'une IA centralisée sur l'ensemble de sa suite logicielle unifiée de transformation digitale Pega Infinity™, qui optimise l’engagement client et l’efficacité opérationnelle de bout en bout, à l’échelle mondiale.