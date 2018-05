Percona ajoute le Support de PostgreSQL à son offre de Services

Percona, la société qui fournit MySQL®, MariaDB®, MongoDB®, PostgreSQL et d'autres solutions et services de base de données open source, a annoncé aujourd'hui que son expertise pour les bases de données open source, de renommée mondiale, allait s'étendre à PostgreSQL. En conséquence, les organisations peuvent, pour la première fois, travailler avec un seul fournisseur fiable pour répondre à leurs besoins de support pour MySQL, MongoDB, MariaDB, PostgreSQL ou toute combinaison hybride de ces technologies de base de données, déployées sur site, dans le cloud ou dans un environnement de « Database as a Service » (DBaaS).



Les bases de données open source sont désormais courantes, résolvant les problèmes métier critiques pour les entreprises tout en assurant un excellent niveau de valeur. Chaque base de données open source majeure possède des caractéristiques qui la rendent attrayante pour des charges de travail spécifiques, et plus tôt cette année, PostgreSQL a remporté le prix SGBD de l'année 2017 de DB-Engines avec une popularité de 17 %. Un SGBDR réputé pour sa fiabilité, son intégrité et son exactitude, PostgreSQL, a été adopté par un large éventail d'organisations, incluant Etsy.com, Fujitsu, Greenpeace, IMDB.com, MobyGames, Safeway, l'Université de Californie de Berkeley et bien d'autres.



En ajoutant PostgreSQL à son portefeuille de services, Percona permet aux organisations d'obtenir plus rapidement et plus facilement le support PostgreSQL dont elles ont besoin. Grâce aux conseils d'experts de Percona, ces organisations peuvent également réduire leurs coûts en évitant les problèmes avant qu'ils ne surviennent, permettant à leurs équipes de se concentrer sur des initiatives stratégiques plutôt que sur des activités de maintenance. De plus, les organisations qui utilisent PostgreSQL en combinaison avec d'autres bases de données open source peuvent obtenir tout le support et les conseils dont elles ont besoin auprès d'un seul fournisseur fiable, ce qui se traduit par un processus de support rationalisé et une résolution plus rapide des problèmes.



Les clients peuvent accéder au support Percona pour PostgreSQL via téléphone, chat, courriel et sur le Web. Le service sera disponible à partir du 1 juillet 2018.