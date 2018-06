Performance de l’entreprise : l’optimisation du temps d’analyse des données est capitale !

L'approche traditionnelle du service assurance et de l'analyse de la gestion des menaces, consiste à collecter des quantités importantes de données provenant de multiples systèmes, applications et composants d'infrastructure, et à les stocker à un emplacement central pour traitement. Ce processus augmente les capacités et coûts de stockage, de traitement et de mise en réseau requis ; et a de forts impacts environnementaux, si l'on considère que les fermes de serveurs et réseaux représentent 50 % de la consommation électrique dans ce monde connecté. Avec une approche de ‘smart data’, le volume des données collectées est considérablement compressé, car les flux de trafic bruts sont traités à la source même où les métadonnées sont créées. Il est donc possible de conserver uniquement les données utiles pour la tâche en cours et de supprimer les autres, réduisant à la fois les coûts et la consommation d'énergie.



De plus, en plein process de transformation numérique pour parfaire la rapidité et l'agilité des opérations, la ‘smart data’ permet d'améliorer considérablement le ‘Time To Insight’ de l’entreprise dans des domaines stratégiques de service assurance et de gestion des risques. Grâce à cette approche, l’entreprise gagne un avantage supplémentaire sur un marché de plus en plus concurrentiel, tant au niveau du service assurance, de la gestion des risques, de la gestion des opérations et de l'analyse des activités.