Pierre Fabre Médicament et Microsoft récompensent 2 start-ups spécialisées dans l’intelligence artificielle à la suite du premier « IA Santé Challenge »

Lors du 28ème Festival de la Communication Santé, qui se déroulait les 24 et 25 novembre à Deauville, Pierre Fabre Médicament, Microsoft et le cabinet de conseil Velvet Consulting ont challengé les meilleurs développeurs d’intelligences artificielles appliquées à la santé.



2 équipes primées et bientôt accueillies au sein de l’AI Factory de Microsoft à Station F



Pour identifier des acteurs pertinents et trouver les partenaires des nouveaux projets d’intelligence artificielle pour la branche Médicament & Santé du laboratoire français, rendez-vous était donné pour un challenge unique en France. Pour cette première édition, la compétition consistait à reconnaître un mélanome à partir de clichés dermatoscopiques de grains de beauté. Pour cela, des milliers d’images ainsi que la plateforme Microsoft Azure ont été mis à disposition de l’ensemble des participants. Ces derniers ont bénéficié au cours de ces deux jours d’un mentoring en continu supervisé par des data scientists Pierre Fabre, ainsi que des experts Microsoft et Velvet consulting.



L’intelligence artificielle au cœur des enjeux de santé



Une quarantaine de développeurs et data scientists aux profils très variés ont participé au challenge : start-ups, grandes écoles, ingénieurs free-lance confirmés. Répartis en 16 équipes, tous avaient un but commun : concevoir et mettre en application la meilleure intelligence artificielle sur le sujet du mélanome choisi comme thématique de ce premier « IA Santé Challenge ». Chaque équipe s’est penchée sur un data set de 13 000 images pour concevoir un algorithme de prédiction aussi fiable que possible lors de ce marathon de 24 heures. Une prouesse tant humaine que technologique. Au total ce sont 10 algorithmes qui ont été soumis au test de fiabilité pour définir le meilleur “QI”.



Sensome, grand vainqueur du challenge offline



Parmi tous les data scientists, c’est l’équipe portée par la startup Sensome qui est sortie du lot en proposant le meilleur score après 24h d’entraînement intensif de son modèle d’intelligence artificielle. Gor Lebedev, lead développer de l’équipe, nous en dit plus : « Nous avons été surpris par la complexité de la tâche à réaliser dans un temps si court et par son réel intérêt au plan médical et industriel. Cela nous a énormément motivé car notre startup a pour ambition de devenir la référence du marché des dispositifs médicaux intelligents. »



Thierry Picard, CDO chez Pierre Fabre Médicament & Santé commente : « Nous avons été impressionné par le niveau des 38 inscrits. Les profils étaient très variés et les méthodes utilisées également. Nous ne pensions pas observer autant de méthodes différentes sur un challenge aussi court, c’est une très bonne chose. La présentation de leur approche par les équipes gagnantes ont valorisé l’importance de l’intelligence humaine dans les projets d’intelligence artificielle. Si c’est bien l’algorithme qui apprend et la machine qui calcule, c’est l’homme qui choisit l’enchaînement des procédures pour déterminer la meilleure approche depuis la qualification des données en passant par le choix des algorithmes ou encore les méthodes de simplification. »



Le challenge se poursuit online avec 112 équipes en lice jusqu’au 12 janvier 2018. Cette formule permet de s’affranchir du lieu et d’ouvrir l’accès à l’international en donnant la chance à des équipes qui ne pouvaient pas se déplacer à Deauville. Le vainqueur se verra récompensé d’un prix et bénéficiera également d’un accompagnement à Station F, comme le gagnant du challenge offline.



En route pour Station F !



Partenaire du challenge, Microsoft propose un accompagnement de 2 mois dans l’AI Factory basée à Station F. Une opportunité pour Sensome de s’immerger au coeur de l’écosystème IA en France. Benjamin Talmard, Start-up Program Manager à Station F chez Microsoft ajoute « Sensome va venir enrichir l’AI Factory de son expertise dans le domaine de la santé. Aux côtés des sept start-up fondatrices, l’objectif est de développer les synergies, aussi bien avec l’écosystème IA qu’avec Pierre Fabre. Nous avons hâte d’accueillir le vainqueur de ce challenge à Station F pour commencer à travailler ensemble ». Enthousiaste, Gor Lebedev confirme : « Sur le long terme, les discussions avec les experts de Microsoft rencontrés durant la compétition vont se transformer en une collaboration au sein de la Station F qui sera bénéfique pour les deux parties. »



Lina Autelitano, chef de projet digital chez PFMS, co-organisatrice du challenge, explique l’intérêt du challenge pour Pierre Fabre : « Notre mission première est de pousser les technologies de pointe quand nous estimons qu’elles sont pertinentes et susceptibles d’accélérer les projets en interne. La démarche « Test and Learn » bouscule nos process habituels d’innovation mais elle est riche d’enseignements. Ainsi, nous avons beaucoup appris de notre précédent hackathon «’Uro-tech challenge » notamment sur la co-création et la richesse des projets qui en ressort. La période d’incubation est indispensable pour déterminer la viabilité des projets et leur potentiel business. Dans cette deuxième édition, c’est la technologie que l’on va chercher à faire progresser. L’accompagnement des gagnants du challenge à Station F est une opportunité sans pareil de bénéficier de compétences à plus haut niveau des ingénieurs de Microsoft, de Pierre Fabre et des start-ups de l’AI Factory pour l’avancement de nos projets de recherche. C’est aussi une belle opportunité pour ses acteurs de bénéficier de l’accompagnement de nos experts métiers. Un bel écosystème « gagnant-gagnant ».