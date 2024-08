Piwik PRO lance des tableaux de bord en temps réel pour effectuer des analyses instantanées

Selon une enquête menée par la Harvard Business Review, 76 % des entreprises reconnaissent que l’analyse de données en temps réel est primordiale dans le cadre de leurs performances. L’analyse instantanée fournit des informations essentielles sur la manière dont les spectateurs interagissent avec le contenu de manière immédiate ; cela permet aux entreprises de surveiller les tendances et de s’adapter rapidement pour améliorer les performances de leurs contenus. Les chiffres confirment cette approche : selon Verified Market Reports, le marché de l’analyse en temps réel devrait atteindre les 141,46 milliards de dollars d’ici 2030, contre 28 milliards de dollars en 2023.



Aujourd’hui, la transformation des modes de consommation des contenus, l’utilisation croissante des outils d’IA et l’importance croissante accordée à la protection de la vie privée et des données des lecteurs sont quelques-uns des principaux défis auxquels est confronté le secteur de l’édition. Face à ces obstacles, les éditeurs ont pour principales priorités l’augmentation du trafic, l’optimisation de l’expérience utilisateur et l’amélioration de la qualité des contenus – des priorités citées respectivement par 68 %, 32 % et 30 % des personnes interrogées selon la société Echobox.



En outre, afin de s’assurer un flux de revenus régulier, le secteur de l’édition et des médias a recours à la technologie pour se démarquer. L’une de ces technologies est l’analyse de données, qui permet aux éditeurs de mieux comprendre les préférences et les comportements de leur public. Les tableaux de bord en temps réel leur donnent ainsi une longueur d’avance sur leurs concurrents.



La croissance dynamique que connaît la demande d’analyse en temps réel a encouragé Piwik PRO à développer cette fonctionnalité de sa plateforme d’analytique pour inclure des tableaux de bord en temps réel, offrant ainsi à ses clients un ensemble complet de fonctionnalités dédiées à l’analyse et à l’activation de données. La solution développée par Piwik PRO se distingue par la fraîcheur de ses données (10 secondes), ce qui lui permet de se positionner comme l’une des fonctionnalités de reporting en temps réel les plus puissantes disponibles sur le marché.



Les avantages clés apportés par les tableaux de bord en temps réel de Piwik PRO



Des aperçus instantanés : les tableaux de bord en temps réel offrent une visualisation instantanée des données, ce qui permet aux entreprises de réagir rapidement au comportement des utilisateurs et aux tendances émergentes. Les données sont mises à jour toutes les 10 secondes, avec une fenêtre de visualisation comprise entre 5 et 60 minutes.

Une personnalisation complète : les tableaux de bord en temps réel permettent à Piwik PRO de se démarquer grâce à leurs options de personnalisation exceptionnelles, qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs tableaux de bord en fonction de leurs besoins spécifiques. En outre, les utilisateurs peuvent générer plusieurs tableaux de bord et les organiser selon leurs préférences en utilisant des widgets personnalisés.

Une large accessibilité : la fonctionnalité est déjà disponible pour plus de 600 clients Enterprise de Piwik PRO et pour plus de 12 000 utilisateurs ayant souscrit à la version gratuite de Core, ainsi que pour tout nouvel utilisateur, peu importe le plan choisi.

Les tableaux de bord en temps réel, un synonyme de liberté



Les tableaux de bord en temps réel offrent un aperçu immédiat du comportement des clients et permettent d’ajuster rapidement les campagnes en conséquence. Cela signifie que les responsables marketing peuvent renforcer l’engagement, optimiser les stratégies de contenu et améliorer le retour sur investissement rapidement et en toute efficacité. Par ailleurs, les données en temps réel contribuent à réduire les coûts en créant des ajustements et des améliorations au moment opportun, que ce soit en analysant le coût par clic (CPC) dans les campagnes publicitaires, le taux d’engagement sur les médias sociaux ou les taux de conversion sur votre site web.



« Notre nouvelle fonctionnalité permet de comparer et de visualiser divers ensembles de données de manière illimitée. Elle permet également de comprendre rapidement les réactions des consommateurs, aussi bien au quotidien que lors d’événements spéciaux comme le Black Friday. Le fait de comprendre la manière dont les clients interagissent avec votre contenu et vos produits sur différentes plateformes, différents canaux et différents appareils est une étape fondamentale pour améliorer l’engagement des visiteurs et maximiser les opportunités de revenus à chaque point de contact », déclare Piotr Korzeniowski, CEO de Piwik PRO.



Cette fonctionnalité, qui existe actuellement en version bêta, est disponible pour tous les utilisateurs des plans Piwik PRO Core et Enterprise.