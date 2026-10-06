Planification : arrêtons de demander à l’IA de prédire l’avenir, demandons-lui de nous aider à décider

Les crises successives (pénuries, ruptures logistiques, inflation, volatilité de la demande) ont fait du stock, du service client et du cash des sujets de comité de direction. Pourtant, dans beaucoup d’entreprises, la réalité quotidienne de la planification a peu changé. Les prévisions se construisent encore dans des fichiers Excel. Les arbitrages entre commerce, production et finance se font dans l’urgence. Et les équipes passent plus de temps à consolider des données qu’à prendre des décisions.



Le présent : l’IA est partout, la valeur pas encore



Le marché vit un moment paradoxal. Tous les éditeurs parlent d’intelligence artificielle. N’importe qui peut aujourd’hui promettre une solution d’IA en quelques semaines. Mais une IA posée sur un processus mal structuré ne produit qu’une chose : de mauvaises décisions, plus rapidement. Ce que nous observons sur le terrain est simple : les gains les plus importants ne viennent pas seulement de l’algorithme. Ils viennent de la combinaison entre des données fiables, un processus S&OP orienté vers l’arbitrage et un accompagnement métier dans la durée. ​​ L’IA a déjà profondément amélioré notre métier. Elle nettoie les historiques, sélectionne les modèles, détecte les anomalies et automatise une part croissante des prévisions. C’est un progrès réel. Mais je pense que ce n’est qu’une étape. ​​



Le futur : de la prévision à l’anticipation



La prochaine rupture ne portera pas sur un ou deux points de précision supplémentaires. Elle portera sur la capacité des systèmes à détecter un problème avant qu’il ne survienne, à l’expliquer, à simuler les réponses possibles et à recommander la meilleure décision. Les analystes vont dans ce sens. Gartner classe l’IA agentique, capable de planifier, d’agir et de s’adapter, parmi les grandes tendances Supply Chain de 2026, à condition de l’encadrer par des garde-fous d’explicabilité et de responsabilité. SAP décrit, de son côté, le passage d’une Supply Chain en mode « pompier » à une Supply Chain orchestrée, où l’impact d’une décision est simulé avant d’être exécuté. Concrètement, l’outil de demain ne dira plus seulement :« voici votre prévision ». Il dira :« ce produit sera en rupture dans 17 jours, parce que la demande accélère pendant que votre fournisseur accumule du retard. Voici deux alternatives et leur impact sur le service, le stock et la marge. » Ce n’est plus de la prévision. C’est de l’anticipation.



Le planificateur ne disparaîtra pas : son métier va monter d’un cran



On entend souvent que l’IA va remplacer les planificateurs. Je ne le crois pas. Elle va remplacer une partie de leurs tâches : retraiter des données, chercher l’anomalie dans des milliers de lignes, recalculer des scénarios à la main. Ce qui restera, et prendra même de la valeur, c’est l’arbitrage. Faut-il sécuriser le service ou préserver le cash ? Accepter une rupture ou lancer une production supplémentaire ? Décaler une promotion ou changer de fournisseur ? Aucun algorithme ne supprimera ces choix. En revanche, il permettra de les faire plus tôt, plus vite et en connaissant mieux leurs conséquences. Le planificateur de demain sera un pilote de décisions, et non plus un producteur de tableaux.



Le S&OP doit devenir l’outil de pilotage du dirigeant



Cette évolution change aussi la place du S&OP. Trop longtemps, il a été perçu comme un processus réservé à la Supply Chain. Son véritable rôle est ailleurs : traduire les hypothèses opérationnelles en décisions d’entreprise. Une variation de la demande n’est jamais seulement un sujet de prévision. Elle a des effets sur le stock, le besoin en fonds de roulement, la capacité de production et la marge. C’est pourquoi nous voulons relier prévisions, contraintes d’approvisionnement, scénarios de capacité et impacts financiers dans une vision partagée par le commerce, les opérations, la finance et la direction générale. ​​ Le futur de notre métier se situe là : à la rencontre entre planification opérationnelle, intelligence artificielle et pilotage économique.



Ce que cela impose aux éditeurs



Cette transformation nous oblige, nous éditeurs, à évoluer aussi. Vendre une licence et considérer le travail terminé une fois l’outil en service ne suffira plus. Plus l’IA devient puissante, plus l’expertise métier compte. Il faut savoir quelles décisions automatiser, lesquelles confier à l’humain, comment rendre une recommandation compréhensible et comment faire progresser les équipes. Il y a aussi un avantage que seul un modèle SaaS partagé permet : chaque client fait progresser l’outil, et chaque amélioration profite à tous les autres. Dans un monde où l’IA apprend des situations rencontrées, cette intelligence collective deviendra un avantage décisif. ​​



Agir avant de subir



La Supply Chain restera un univers d’incertitude. Nous ne supprimerons ni les crises, ni les aléas fournisseurs, ni les changements de comportement des consommateurs. Mais nous pouvons changer notre manière de les affronter. Pendant vingt ans, notre industrie a cherché à mieux prévoir l’avenir. Son prochain défi est plus ambitieux : donner aux entreprises les moyens d’agir avant de le subir.