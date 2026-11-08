Données et décisions : Gouvernance, Analyse, Intelligence Artificielle, Business Intelligence, Data Science, Big Data


La gouvernance des données : la clé pour libérer la puissance de l'IA agentique


Rédigé par Dave Shuman, Precisely le 8 Novembre 2026

D’après une étude récente du Boston Consulting Group, 42 % des entreprises prévoient d’adopter des agents IA autonomes d'ici 2030, mais à peine 5 % disposent des garde-fous nécessaires pour le faire en toute sécurité. Dave Shuman, CDO chez Precisely, soulève cet enjeu majeur. Selon lui, une gouvernance des données rigoureuse est le prérequis indispensable au succès, à l'innovation et à la fiabilité de l'IA agentique.



Dave Shuman, CDO chez Precisely
Dave Shuman, CDO chez Precisely
L'IA agentique fait peser des risques majeurs pour les organisations qui ne mettent pas en place de gouvernance des données. Contrairement à l'IA générative, qui peut produire des erreurs susceptibles d'être examinées et corrigées, l'IA agentique exécute des actions pour le compte d'une organisation, sans supervision humaine. Si ces systèmes fonctionnent sur la base de données incohérentes, biaisées ou mal comprises, ils risquent d'automatiser de mauvaises décisions à grande échelle, car ils reposent entièrement sur la fiabilité des données sur lesquelles ils ont été entraînés.

Nos recherches récentes montrent que 71 % des organisations dotées d'un programme continu de gouvernance des données déclarent avoir une confiance élevée ou très élevée dans leurs données, contre seulement 50 % de celles qui n'en ont pas. Une gouvernance solide est devenue une condition sine qua non de la réussite de l'IA, car elle permet de générer des résultats de haute qualité. Pour s'assurer de déployer une stratégie efficace de gouvernance des données, les organisations doivent prendre en compte les meilleures pratiques en matière de confidentialité des données, de conformité et d'éthique de l'IA.

Afin de créer des résultats porteurs de sens grâce à l'IA et de gérer les données de manière responsable, les organisations doivent traiter la gouvernance des données comme un élément fondamental, au même titre que les autres piliers clés de l'intégrité des données : l'intégration à l'échelle de l'entreprise, la location intelligence et l'enrichissement des données. En intégrant directement la gouvernance au cœur de leurs initiatives d'IA, les organisations peuvent suivre le rythme de l'innovation tout en l'ancrant dans la confiance.
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