Podcast: Mikaël Elbaz, associé chez Mazars, explique l'utilisation de Qlik dans la finance

Utilisateurs de Qlik depuis plusieurs années, les auditeurs financiers de Mazars s'appuient sur cet outil pour leurs analyses quotidiennes. Associé en charge de l'analyse de données, Mikaël Elbaz nous explique comment ces outils de visualisation graphique ont fait évolué les métiers de la finance, et comment, dans le futur, l'automatisation de certaines tâches d'analyse libèrera du temps pour des investigations plus poussées.



- Fan d'Excel, et habitué à cet environnement très agile, comment l'auditeur financier a-t-il évolué vers la visualisation graphique ?

- Quel rôle joue la visualisation graphique dans le métier de l'audit financier ?

- Comment l'automatisation du traitement des données et de leur visualisation ont-ils et vont-ils changer le métier d'auditeur financier ?

- Entre le flair de l'auditeur financier, et des processus automatisés d'apprentissage machine de détection des fraude, qui est le plus efficace ? Et demain ?

- Si le système continue d'apprendre, ne va-t-il pas remplacer, et plus efficacement, l'auditeur financier ou 80% d'entre eux ? Comment doit-il faire évoluer ses compétences ?