Ponicode rejoint Microsoft AI Factory

Microsoft AI Factory : une communauté pour contribuer à l’émergence de champions européens de l’IA



Microsoft AI Factory fédère une communauté de startups leaders en intelligence artificielle avec pour ambition d’aider les startups de l’IA à grandir et se développer. Les startups sélectionnées bénéficient de l’approche unique de Microsoft fondée sur un partenariat, à la fois technique, marketing et business. En effet, en rejoignant la communauté AI Factory, l'accès au programme Microsoft for Startups est facilité. Celui-ci permet de bénéficier :



D’un accès à la plateforme cloud Microsoft Azure ;

D’un partenariat commercial pour aider les startups à atteindre de nouveaux clients et de nouveaux marchés ;

D’un partenariat technique : accès aux outils de collaboration Microsoft et à des experts techniques



Véritable communauté d’entraide, les startups profitent de partages et de synergies avec les autres membres de l’AI Factory, ainsi que d’une visibilité à travers les événements et la communication digitale de Microsoft AI Factory. Par ailleurs, les startups bénéficient d’une collaboration facilitée avec l’Inria, et sont hébergées, pour certaines, dans l’espace Microsoft à Station F.



Pour permettre aux développeurs de se concentrer sur ce qu’ils aiment le plus, coder, Ponicode a créé une IA qui comprend le code et génère des tests unitaires à la place du développeur. En effet les tests unitaires, outil essentiel pour s’assurer de la qualité du code sont parfois négligés par manque de temps, entraînant bugs, problèmes d’ergonomie, etc. Ponicode met l’IA au service des développeurs en proposant un low code unit testing qui facilite leur quotidien et leur permet de se concentrer sur la création de code de qualité.



Ponicode est la deuxième startup de Patrick Joubert intégrée à la communauté



Ponicode est la seconde entreprise de Patrick Joubert, qui s’est entouré de trois associés pour cette nouvelle aventure : Benedetta Dal Canton, Simon Guilliams et Edmond Aouad, à rejoindre le programme Microsoft AI Factory. Avant d’imaginer ce nouveau projet d’innovation technologique, Patrick Joubert avait créé en 2015 Recast.AI, plateforme conversationnelle collaborative accessible aux développeurs pour créer des chatbots. Intégrée au programme Microsoft AI Factory, Recast.AI avait connu une véritable accélération dans sa dynamique de croissance et avait été la première à quitter la communauté AI Factory suite à son rachat par SAP en janvier 2018.



“Nous sommes très fiers de rejoindre l’AI Factory et de pouvoir compter sur l’accompagnement de Microsoft.” souligne Patrick Joubert, CEO et cofondateur de la startup. “Cela marque une étape majeure dans notre développement. L’AI Factory va nous permettre d’accélérer sur la partie innovation en bénéficiant de la force de l’écosystème de Microsoft en France et à l’international ainsi que de son expertise en matière de recherche fondamentale sur l’intelligence artificielle. C’est une grande chance d’intégrer ce programme qui a déjà fait éclore des champions de l’IA”