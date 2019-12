Pour faire face aux enjeux climatiques, le C40 Cities lance Data Explorer, des tableaux de bords basés sur la plateforme d’analytique de Qlik

Qlik annonce, en partenariat avec le C40 Cities, le lancement officiel de plusieurs tableaux de bord axés sur les données au sein du centre de connaissances du C40 (C40 Knowledge Hub). Le C40 Cities a développé, conjointement avec Qlik, une série de tableaux de bord appelés « applications Data Explorer » et traitant de thématiques telles que la qualité de l’air, les déchets, les transports ou encore l’énergie propre, le tout reposant sur la plateforme d’analytique de Qlik. Les applications Data Explorer permettent de visualiser des données clés sur différentes villes dont celles du réseau C40, mais aussi de surveiller les tendances mondiales afin de suivre l’évolution de ces différentes problématiques. L’utilisation efficace de ces tableaux de bord dans les villes pourrait permettre d’améliorer les prises de décisions et d’accélérer les politiques et les investissements nécessaires à la prévention des effets dévastateurs du changement climatique.



« Nous sommes face à une urgence climatique à l’échelle mondiale, et les plus grandes villes du monde s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dérèglement climatique, » déclare Rachel Huxley, Director of Knowledge and Learning chez C40 Cities. « Relever ce défi ne sera possible que si les maires et les villes disposent des données les plus fiables et les plus précises pour informer leurs prises de décisions. C40 est ravi de s’associer à Qlik pour accompagner les villes et les soutenir dans leurs efforts. »



Le C40 Knowledge Hub est une plateforme en ligne qui réunit des informations, des ressources pratiques, des expériences concrètes et des approches éprouvées de villes pionnières en matière d’action climatique. Grâce à ce centre de connaissances et aux applications Data Explorer de Qlik, les villes auront accès à des notes d’orientations politiques, à une assistance technique, aux toutes dernières données et études, ainsi qu’à une banque d’étude de cas, leur permettant de mener des actions plus rapidement et à plus grande échelle.



« Décider par où commencer et de quelle manière mesurer les progrès accomplis constituent des obstacles de taille à la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre le changement climatique, » déclare Julie Kae, Executive Director chez Qlik. « Le C40 Cities a bien compris que les données jouent un rôle essentiel pour permettre aux dirigeants de faire des analyses comparatives en matière de performance et de définir les domaines d’action prioritaires. Nous sommes très fiers de soutenir le C40 Cities et d’aider les maires du monde entier à mieux exploiter les données pour favoriser une action positive de lutte contre le changement climatique. »



Le partenariat entre C40 Cities et Qlik s’est développé ces dernières années et est mis en lumière dans une série de vidéos en soutien des objectifs de développement durable des Nations Unies. Lors de l’édition 2018 de Qonnections, l’événement annuel de Qlik, l’écosystème de développeurs de Qlik a produit des exemples démontrant la valeur de ce partenariat. Au cours d’ateliers, les développeurs ont pu travailler sur des applications et découvrir, grâce aux données, des enseignements cachés et relatifs à des problématiques telles que les émissions de gaz à effet de serre et les risques climatiques. Les données utilisées pour ces applications couvraient tout un éventail de jeux de données issues du C40 Cities, comme les informations relatives aux émissions, aux risques climatiques et à l’action climatique. Un hackathon a également été organisé pour soutenir la ville de Boston dans le but de développer des applications portant sur la performance énergétique des bâtiments afin de donner la possibilité aux propriétaires, aux entreprises et aux occupants des bâtiments de réduire leur consommation énergétique, leurs dépenses énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre.