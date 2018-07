Pour réduire la fraude à l’usurpation d’identité bancaire de tiers en entreprise, SiS s'appuie sur une solution blockchain hébergée dans le Cloud IBM

IBM (NYSE: IBM) et SiS, une FinTech française spécialisée dans la connaissance de l’identité bancaire des bénéficiaires de paiements, annoncent la mise en production de MySis-id, une plateforme hébergée dans le Cloud IBM. Pour sécuriser les données de paiement, cette solution BtoB mondiale, basée sur une blockchain privée, aide à l’authentification et à la certification des coordonnées bancaires des entreprises.



La fraude bancaire est un fait courant de la vie des sociétés aujourd'hui. En France, 93% des entreprises auraient été attaquées par des cyber-fraudeurs. L’usurpation d'identité bancaire représente 50% de ces attaques1.



En s'appuyant sur leur expertise en matière de connaissance numérique de la personne morale, SiS a co-créé la solution MySis-id avec 13 clients « pionniers » directeurs financiers ou trésoriers de grandes entreprises des secteurs de la distribution et de la construction.



MySiS-id est une solution distribuée hautement sécurisée qui authentifie et sécurise les coordonnées de paiements bancaires afin que l’émetteur de paiement paie la bonne société, et que le créancier ne se fasse pas usurper son identité bancaire.



Cette solution, conçue pour compléter les systèmes de paiement existant dans la gestion des risques, utilise également des algorithmes de détection de la fraude. Les historiques de paiement viennent enrichir le système de détection de comportements anormaux. Tous les membres de la communauté sont en mesure de construire une empreinte (hash) de l'identité de l'entreprise et des informations bancaires. Cette empreinte peut être comparée à n'importe quel bloc dans la blockchain pour en prouver l'existence et la validité. Les blocs sont écrits dès qu'ils sont conformes aux règles qui exploitent l'historique de paiement de la communauté et qu’ont été effectués les contrôles (automatisés ou manuels) par SiS sur les données fournies par la société elle-même.



La solution MySiS-id offre une sécurité accrue des paiements BtoB, une réduction considérable du risque de fraude et une diminution des coûts de prévention et de traitement d’une fraude.



La solution s’appuie sur l’expertise pointue d’IBM dans le développement de solutions blockchain spécifiques et sur les environnements Cloud d’IBM, pour proposer un réseau blockchain fiable et sécurisé aux participants. Hyperledger Fabric est essentielle à la gestion d'un registre partagé d'événements de paiement vérifiable et irrévocable.





SiS a travaillé avec IBM pour mettre rapidement le réseau en production en moins de 6 mois.



1Selon une étude Etude Heuler Hermes 2017