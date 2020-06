Pour ses 30 ans, Altair Monarch vous propose la dernière version de sa solution de préparation de données volontairement plus intuitive et accessible à tous

A l’occasion de son 30ème anniversaire, cette nouvelle version renforce la capacité des utilisateurs à extraire et à convertir automatiquement des données à partir de sources telles que des feuilles de calcul Excel, des PDF et des fichiers texte. Elle offre également la possibilité de les préparer rapidement et avec précision dans l’optique d’une analyse efficace et prédictive des données et d’une exploitation de celles-ci dans le cadre du Machine Learning.



Grâce à l’extraction des données en lignes et en colonnes à partir de n'importe quelle source et sans aucune nécessité de codage, Monarch génère rapidement des rapports propres et accessibles. Plus de 80 fonctions préétablies sont disponibles, permettant ainsi d'automatiser entièrement les tâches manuelles de préparation des données à la fois laborieuses et sujettes à erreur. Les créations des rapports qui prenaient auparavant des heures, voire des jours sont maintenant finalisées en quelques minutes. Ainsi, les utilisateurs sont libres de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, telles que l'analyse de données qui favorise une meilleure prise de décision.



Les principales nouveautés de Monarch sont les suivantes :

- Excel Trapping - Cette fonction unique permet aux utilisateurs d’utiliser des fichiers Excel à structure complexe comme source de données. Vous pouvez désormais créer des règles d’extraction et de restructuration de données et de métadonnées provenant de classeurs de reporting ou composés de plusieurs feuilles de calcul.

- Extraction PDF améliorée - En identifiant les éléments graphiques tels que les rectangles et les lignes sur les PDF, Monarch s'adapte à la diversité des styles de rapports utilisés dans ce format. Toute combinaison de polices et de couleurs de fond peut être extraite avec succès.

- Prise en charge dans les Altair Units - Ce modèle de licence flexible d'Altair permet aux clients de ne payer que ce dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin.



"Avec sa communauté mondiale d'utilisateurs comprenant plusieurs dizaines de milliers de personnes, Monarch s’intègre également dans l’histoire et la philosophie d’Altair qui consiste à aider nos clients à surmonter les défis complexes de la préparation des données", a déclaré Sam Mahalingam, Chief technical officer chez Altair. "Pour ce 30ème anniversaire, nous souhaitons offrir davantage de libertés pour transformer des données provenant de sources multiples en un puissant atout commercial".



Un essai gratuit de Monarch est disponible sur https://web.altair.com/monarch-free-trial et pour plus d’informations rendez-vous sur https://www.altair.com/monarch/



Pour obtenir plus de renseignements sur les offres d'analyse de données d'Altair, inscrivez-vous à notre événement virtuel, Altair Data Analytics Summit, prévu du 23 au 25 juin. Venez vous immerger dans les technologies et vous inspirer des idées qui vous permettront d’apporter plus d’intelligence dans la prise de décisions : https://web.altair.com/data-analytics-summit.