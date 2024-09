Pour une meilleure compréhension des enjeux de l'IA générative et de la démocratisation des données

En 2023, l'intelligence artificielle générative (IA) est apparue sur le devant de la scène, mais c'est bien en 2024 que son potentiel s'est pleinement concrétisé. Pour autant, la qualité de l'IA dépend des données qu'elle utilise. Plus les données sont de qualité, plus l'IA est efficace. Ainsi, d'après une étude de 2023[1], 68 % des entreprises estiment que l'efficacité de leurs plateformes de données et d'analyse peut être améliorée, et 59 % d'entre elles prévoient de renforcer leur utilisation de solutions basées sur l'intelligence artificielle. Partant de ce constat, il a été identifié six avantages majeurs découlant de l'application de l'IA générative dans un environnement de données en libre-service et mettant aussi en évidence l'interconnexion étroite entre l'IA et la démocratisation des données.



1. Mieux comprendre, analyser et utiliser les données



L'IA générative apporte ainsi du contexte et un ensemble d'explications susceptibles d'aider les utilisateurs à comprendre les données. Elle leur offre ainsi la possibilité de mieux interagir avec celles-ci et d'exploiter pleinement leur potentiel pour la compréhension de l'information. En outre, grâce aux grands modèles de langage (LLM), chaque utilisateur peut accéder (et lire) encore plus facilement aux informations les plus complexes.



2. Une collaboration simplifiée



L'intelligence artificielle peut faire office de plateforme de collaboration et faciliter le partage d'idées et les discussions en interne, notamment entre les différents services de l'entreprise. Dans ce cadre, tous les utilisateurs ont accès aux données, si bien que la prise de décision peut devenir véritablement collaborative. Cette approche génère des changements positifs dans tous les domaines d'activité, qu'il s'agisse de l'élaboration de codes complexes ou de la définition de stratégies de marketing.



3. Des suggestions personnalisées



L'IA générative est capable de reconnaître les préférences de chaque utilisateur et de lui suggérer des ensembles de données les plus pertinents en fonction de ses besoins. Cela garantit ainsi un accès plus rapide aux données les plus utiles pour chaque domaine de l'entreprise. En outre, cette technologie peut aussi simplifier et améliorer les relations avec les clients, en offrant des messages personnalisés basés sur les informations collectées et analysées.



4. Une prise de décision basée sur les données



Grâce aux informations fournies en temps réel et augmentées par de l’IA, les équipes sont à même de prendre des décisions stratégiques éclairées et fondées sur des données. Par exemple, l'IA générative peut identifier et simuler des risques potentiels dans la supply chain, ce qui permet de les prévenir ou de les traiter plus facilement. Cela ouvre la porte à l'optimisation des processus et des revenus, ainsi qu'à la possibilité d'offrir des services à plus grande valeur ajoutée.



5. Une transparence accrue



L'IA assure une communication plus efficace, fournissant aux entreprises une documentation plus claire, étayée par des explications simples mais détaillées, sur les mesures qu'elles doivent prendre. Par ailleurs, l'explicabilité des données offre un niveau de transparence qui suscite une plus grande confiance de la part des utilisateurs finaux, contribuant ainsi à une plus grande adoption de la technologie elle-même.



6. Un apprentissage permanent



L'IA générative apprend des interactions et du retour d'information des utilisateurs, améliorant ses réponses au fil du temps. Ainsi, les plateformes de données ont la possibilité d'offrir des expériences constamment améliorées, de fournir des informations de plus en plus opportunes et pertinentes et, en fin de compte, de promouvoir une démocratisation croissante des données.



L'Intelligence Artificielle a fait évoluer la manière dont les entreprises fonctionnent en transformant leurs processus. Sa capacité d'automatisation améliore considérablement la productivité et l’approche de l'innovation, tout en révolutionnant la manière dont le monde interagit avec les données elles-mêmes. Ainsi, l'IA favorise le processus de démocratisation des données, en rendant l'accès à l'information plus agile et disponible pour tous les utilisateurs qui en ont besoin, et quelles que soient leurs connaissances techniques. Dans la dynamique actuelle des entreprises, la démocratisation des données et la Business Intelligence en libre-service peuvent être rendues possibles par une utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle. Grâce à ses capacités d'apprentissage permanent, l'IA peut en effet puiser dans différentes sources de données et les mettre à la disposition des utilisateurs. Cela permet d'optimiser le cycle de vie de l'information et d'offrir les informations les plus complètes pour définir des stratégies efficaces en temps réel.



[1] Etude Denodo Data Gap Report 2023