Denodo lance Agora, son service Cloud, qui réinvente la gestion des données pour les entreprises du monde entier

Denodo, leader dans la gestion des données, dévoile aujourd’hui Agora, sa nouvelle solution basée sur le cloud. Celle-ci vient transformer la gestion de données pour les entreprises à travers le monde, en offrant aux utilisateurs un service géré de Denodo Platform entièrement adaptable à leurs besoins. Avec Agora, les clients peuvent se décharger de la gestion de l'infrastructure et des opérations de plateforme auprès de Denodo, accélérant ainsi l'accès aux données pour leurs utilisateurs finaux, tout en permettant aux entreprises de gagner du temps sur les tâches quotidiennes. Elles peuvent ainsi atteindre un plus grand nombre d’objectifs stratégiques, et restent agiles sur un marché en constante évolution.



Répondre à un besoin essentiel



Les entreprises sont constamment confrontées à un même problème : l'impossibilité d'accéder rapidement et efficacement aux données dont elles ont besoin. Les approches traditionnelles de gestion des données doivent être installées et gérées par chaque organisation cliente, ce qui entrave le processus de prise de décision.



Face à ce défi, Denodo présente Agora, une option de déploiement entièrement gérée pour sa célèbre Denodo Platform. La solution offre aux entreprises une plus grande flexibilité et des opérations de données simplifiées, leur permettant de se concentrer sur l'utilisation des données pour une vision en temps réel et une différenciation commerciale, tandis que Denodo s'occupe de la gestion des composants essentiels de la plateforme.



« Avec Agora, nos clients peuvent choisir leur méthode de déploiement préférée tout en confiant à Denodo la gestion des aspects critiques de la plateforme », déclare Alberto Pan, Vice- Président Exécutif et Directeur Technique de Denodo. « Cette solution entièrement gérée et basée sur le cloud permet aux entreprises de rationaliser leurs processus de gestion des données, en leur offrant la flexibilité et l'agilité nécessaires pour exceller dans le paysage commercial actuel, qui évolue très rapidement. »



Éliminer les barrières



Agora aide les entreprises à surmonter les obstacles rencontrés dans les approches traditionnelles de gestion des données en simplifiant le processus de déploiement et en leur donnant la liberté de choisir l'environnement qu'elles préfèrent. L'architecture d'Agora est divisée en deux plans distincts, un plan de contrôle et un plan d'exécution, offrant une flexibilité de déploiement sans compromettre la propriété que les clients de Denodo ont sur leurs données et leurs paramètres. Ils peuvent contrôler entièrement leur environnement de déploiement ou opter pour une gestion assurée par Denodo, pour une plus grande flexibilité et une plus grande facilité d'installation.



Agora offre également une polyvalence et une simplicité d'installation maximales : grâce à des modèles en un clic, les utilisateurs peuvent provisionner une grande variété d'options de déploiement, allant de simples serveurs d'évaluation à des configurations d'entreprise complexes, en faisant monter ou descendre les systèmes en quelques clics seulement. Le modèle de licence basé sur la consommation de la solution garantit que l'évolutivité est rentable pour les entreprises de toute taille, en alignant les coûts de licence sur l'utilisation réelle de Denodo Platform.



« Agora va s'avérer être une nouvelle option formidable pour nos clients communs qui ont besoin que leurs interactions avec les données soient fluides, rapides et directes », déclare Paul Zajdel, Vice-Président et Directeur Général pour Data et Analytics chez CDW. « Comme Agora prend en charge les tâches lourdes du backend, elle permet à un large éventail d'utilisateurs de gérer les données avec facilité, spontanéité et créativité. »



« Nous sommes ravis de la sortie de la plateforme Agora qui aide les entreprises à transformer et à moderniser la gestion des données sans avoir à ajouter une couche supplémentaire de stress lié à l'infrastructure autogérée. Agora permet aux organisations de se concentrer sur la prise en charge de cas d'usage plus nombreux et variés, petits et grands », explique George Gilbert, analyste chez SiliconAngle. « Avec Agora, les entreprises peuvent se concentrer sur la transformation des chaînes de données en objets ».



Denodo prévoit de proposer Agora sur un certain nombre de marketplaces, notamment, et par ordre de disponibilité, AWS, Microsoft Azure, Google.