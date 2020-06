PowerScale : Dell Technologies définit un nouveau standard du stockage des données non structurées

« La quantité de données non structurées que les entreprises stockent devrait tripler d’ici à 2024, et aucun signe de ralentissement n’est perceptible », explique Dan Inbar, président et directeur général du stockage au sein de Dell Technologies. « Nous vivons une époque gouvernée par les données. Et les entreprises ont besoin d’une méthode simple, homogène et rentable pour les stocker et les utiliser. Pour innover, se démarquer de la concurrence et accélerer la mise sur le marché de leurs nouveaux produits. La gamme Dell EMC PowerScale fournit la base dont elles ont besoin pour tirer parti de leurs données, et ce, peu importe où elles se trouvent. »



Libérer le potentiel des données non structurées



Dell EMC PowerScale est compatible avec la prochaine génération du système d’exploitation OneFS, sur lequel opère déjà Dell EMC Isilon. La gamme PowerScale comprend donc de nouveaux nœuds All-Flash et NVMe PowerScale basés sur le serveur PowerEdge 1U, ainsi que les nœuds d’archivage hybrides et All-Flash Isilon déjà existants avec le système d’exploitation PowerScale OneFS 9.0.



PowerScale offre les performances dont les utilisateurs ont besoin pour gérer les charges de travail les plus exigeantes liées à l’intelligence artificielle, à l’analyse décisionnelle, à l’IoT, aux supports numériques, aux soins de santé et aux sciences du vivant[i]. Le système permet jusqu’à 15,8 millions d’opérations d’E/S par seconde, et les nouveaux nœuds PowerScale All-Flash F200 sont jusqu’à cinq fois plus performants que leurs prédécesseurs. Grâce à la réduction accrue des données en ligne, la plate-forme est donc jusqu’à six fois plus efficace[ii].



Une simplicité à toute épreuve



PowerScale peut atteindre l’échelle du pétaoctet tout en restant simple d’utilisation :



Evolutivité en continu : les clusters PowerScale peuvent passer de 11 To à 60 Po, avec des millions d’opérations de fichier, sans interruption ou temps d’immobilisation coûteux. Les nœuds peuvent être ajoutés à PowerScale ou à un cluster Isilon existant en 60 secondes seulement[iii].

Automatisation intelligente : avec les capacités de scale-out intelligentes, PowerScale distribue les ressources efficacement, afin que les utilisateurs puissent tirer le meilleur parti d’un cluster.

Résilience et efficacité : avec des politiques flexibles de reprise après sinistre, PowerScale permet une utilisation du stockage de 80 %[iv] sur un cluster et peut résister à des pannes de plusieurs nœuds.

Infrastructure programmable : en prenant en charge plusieurs structures majeures d’orchestration de conteneur et de gestion, comme Kubernetes et Ansible, les utilisateurs peuvent rationaliser le développement applicatif et réduire les délais de déploiement.



Des informations intelligentes



Dell Technologies permet aux utilisateurs de mieux comprendre leurs données et l’intégrité de l’infrastructure de stockage :



Exploitation des données : le lancement du logiciel Dell EMC DataIQ aide les entreprises à extraire une valeur commerciale des données non structurées, qui ne sont généralement pas classées mais réparties dans des silos aux quatre coins de l’entreprise. DataIQ permet donc d’éliminer les silos de données en fournissant une vue unique des données de fichiers et d’objets dans des systèmes de stockage Dell EMC, tiers et du cloud public[v]. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux contrôler leurs données, veiller à ce que les équipes appropriées y aient accès, et tirer le meilleur parti de leur investissement en s’assurant que les données sont stockées au bon niveau dans leur environnement de stockage.

Surveillance proactive de l’intégrité : le logiciel d’analyse et de surveillance de l’infrastructure Dell EMC CloudIQ, intégrant PowerScale, associe le machine learning et l’intelligence humaine pour fournir aux utilisateurs une analyse des capacités et performances en temps réel, ainsi qu’un suivi de l’historique, en vue d’établir une vue unique de l’infrastructure Dell EMC.



Profiter de l’ensemble des données, peu importe où elles sont stockées



PowerScale prend en charge un large éventail de protocoles de fichiers, et les utilisateurs peuvent facilement le déployer pour répondre à leurs besoins d’infrastructure :



Toutes les applications : PowerScale OneFS 9.0 assure une compatibilité multiprotocole étendue, avec notamment le nouveau protocole S3 pour les applications nouvelle génération reposant sur le stockage d’objets. La prise en charge de protocoles supplémentaires, comme NFS, SMB et HDFS, permet aux utilisateurs d’exécuter un grand nombre d’applications dernière génération et traditionnelles sans problème de compatibilité.

Flexibilité de déploiement : PowerScale peut facilement être déployé dans des datacenters au cœur du réseau ou à la périphérie, ou dans le cadre d’une stratégie multicloud. La faible empreinte 1U et la taille de cluster réduite des nouveaux nœuds PowerScale NVMe F200 et All-Flash F600 en font l’option idéale pour les déploiements périphériques.

Prise en charge multicloud : PowerScale pour le multicloud peut directement être connecté à tous les principaux clouds publics en tant que service géré. Cela convient alors parfaitement aux utilisateurs souhaitant déplacer ou déployer des applications exigeantes dans le cloud. Les utilisateurs de Google Cloud qui cherchent à gagner du temps et simplifier la gestion peuvent choisir Dell Technologies Cloud PowerScale pour Google Cloud, un service cloud natif qui associe les performances, l’évolutivité et l’expérience homogène de PowerScale au modèle économique et à la simplicité de Google Cloud.



Consommation flexible avec Dell Technologies On Demand



Avec Dell Technologies On Demand, les utilisateurs de PowerScale peuvent gérer les pics de charge de travail et répondre aux nouvelles demandes de service. Plusieurs possibilités de paiement à l’utilisation avec des options d’engagement à court et long terme sont disponibles, parmi lesquelles une durée d’un an, pour une consommation flexible.[vi]



Disponibilité



Dell EMC PowerScale OneFS 9.0, les nœuds PowerScale et DataIQ sont désormais disponibles dans le monde entier.



[i] Basé sur l'analyse de Dell Technologies, mai 2020. Les résultats réels sont susceptibles de varier



[ii] Les performances varient selon les groupes et dépendent de la charge de travail. Basé sur une analyse Dell EMC, mai 2020. Les résultats réels varient.



[iii] Basé sur l'analyse de Dell Technologies, mai 2020. Les résultats réels sont susceptibles de varier



[iv] « The Total Economic Impact™ Of Dell EMC PowerScale OneFS Powered Systems », étude réalisée par Forrester Consulting à la demande de Dell Technologies, juin 2020.



[v] Abonnement DataIQ disponible pour le stockage tiers et le balayage du stockage dans le nuage et le mouvement des données.



[vi] Solutions de paiement fournies et entretenues par Dell Financial Services L.L.C. ou sa société affiliée ou désignée ("DFS") pour les clients qualifiés. Sous réserve de l'approbation du crédit, de la disponibilité des produits, de la loi applicable et de la documentation fournie par DFS.