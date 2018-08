Présentation du marketing axé sur l’IA : Comment le marketing évolue en 2018 et au-delà (partie 1)

Rédigé par Amaury Martin, Emarsys le 1 Août 2018

Tout était plus simple avant. Les entreprises contrôlaient le comment, le quoi, le quand et le lieu où les consommateurs faisaient l’expérience d’une marque et interagissaient avec elle.



Les temps changent, les marketeurs aussi Les consommateurs étaient informés de l'existence de nouveaux produits dans les annonces dans les magazines ou les journaux.

Ils consommaient des publicités convaincantes faites par des annonceurs pendant leurs émissions de télévision préférées.

Tout était systématique et parfaitement planifié du point de vue de la marque. L’entreprise contrôlait le récit. Elle dictait aux consommateurs ce qu'ils savaient, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils exigeaient dans les magasins.



Puis vint l'ère du numérique.



Au début, les choses ont commencé lentement, avec des ordinateurs se rétrécissant en taille mais augmentant exponentiellement en puissance et en popularité.

Mais ensuite, la vitesse du changement s'est accélérée - rapidement.

Internet est devenu un lieu où les marques exposent les consommateurs aux produits. Les téléphones se sont transformés en balises mondiales toujours connectées et sont maintenant devenus de véritables extensions de nous-mêmes ; et les consommateurs ont commencé à utiliser les médias sociaux comme principal moyen d'interaction les uns avec les autres - et avec les marques.



L'ère du numérique est aussi l'ère de l'information - la quantité d'informations disponibles a augmenté et la manière dont elles peuvent être collectées et utilisées par les marques a considérablement évolué. Avec plus de volonté de partager les données, les consommateurs s'attendaient aussi à plus. On attend beaucoup de ceux qui ont beaucoup reçu.

Tout cela a rendu les emplois des commerçants plus difficiles et plus exigeants. Nous sommes mis au défi de transformer des quantités massives de données en messages uniques et personnalisés pour les individus. Mais avec tant de données et tant d'outils, c'est une tâche impossible.

Révolutionner nos Rôles avec l'IA Pour s'adapter à la demande croissante des clients pour plus de personnalisation, ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui doit changer, c'est la façon dont nous le faisons.

Les clients attendent des messages personnalisés avec du contenu, des produits et des offres spécifiques pour eux. Et ils sont prêts à abandonner une marque qui ne peut pas la livrer. Mais pour ce faire, nous devons être à l'écoute de multiples canaux, recueillir et unifier toutes les données des clients, et automatiser la personnalisation - à l'échelle.

Mais ce n'est tout simplement pas possible. La personnalisation par l'homme n'est réalisable à grande échelle. Nous devons changer le travail physique que nous faisons en tant que marketeurs.



Le marketing axé sur l'intelligence artificielle permettra aux marketeurs de changer le travail physique qu'ils font - sans passer des heures et des jours à segmenter les contacts.

En utilisant une couche sous-jacente d'intelligence artificielle et de machine learning" embarquée " dans votre plateforme marketing, vous pourrez interagir avec l'algorithme de machine learning et d'IA à partir d'un tableau de bord.



L'intelligence artificielle est l'étude (et la construction) de systèmes qui peuvent prendre des décisions ingénieuses qui seraient considérées comme intelligentes si elles étaient réalisées par un humain.

Le machine learning est l'étude (et la construction) ou les systèmes qui peuvent apprendre à prendre des décisions intelligentes.



Ce type de technologie se nourrit de la grande quantité de données clients que vous possédez et commence à en apprendre davantage sur chacun de vos clients en tant qu'individu.

C'est ce qui vous permettra de mettre à l'échelle la personnalisation.

La technologie fait avancer nos rôles et nous permet de nous recentrer sur notre stratégie, notre contenu et nos projets créatifs où nous pouvons avoir un impact et façonner une expérience client sans faille. Il est intéressant de noter que tout ce processus commence par l'envoi d’emails.

Email : Le début, pas la fin Au départ, le courrier électronique est apparu comme un moyen pour les humains d'interagir rapidement, facilement et numériquement.

La création d'une adresse email a établi un moyen d'envoyer des communications rapides, de recevoir des mises à jour de la part des agences de presse et de vos marques préférées. Il a également créé pour vous un identifiant numérique.



À l'âge d'or, les marques ne pouvaient recueillir des informations auprès de leurs clients qu'en magasin ou par le biais de programmes de publipostage/programme de remboursement. Si les clients ne venaient pas et n'achetaient pas ou n'indiquaient pas de façon proactive leur intérêt, il était difficile de recueillir leurs noms ou numéros de téléphone.

Et si une marque n'avait pas ce type d'information, il était difficile d'identifier et de cibler son public spécifique avec des messages. Au lieu de cela, ils ont dû compter sur des achats publicitaires qui atteindraient un large public, même si seule une petite fraction de ce public était leur cible. Rappelez-vous le dicton "Je sais que la moitié de mes publicités ne fonctionnent pas, mais je ne sais pas quelle moitié" ?



Mais une fois le courrier électronique introduit, il était plus facile pour une marque de recueillir des informations auprès de ses clients et d'établir une compréhension plus détaillée et plus complète de ses publics cibles. Cette situation, combinée à l'adoption rapide des achats en ligne, a entraîné une explosion du courrier électronique comme outil de marketing de masse.



Et envoyer des emails, ils l'ont fait. Au fur et à mesure que les clients effectuaient des achats en ligne et en magasin, les marques ont commencé à recueillir cette information et à l'utiliser pour envoyer des emails sur les nouveaux produits et les ventes à leurs clients.

Il serait difficile de trouver aujourd'hui un consommateur qui ne dit pas qu'il reçoit trop de courriels de marques. Même si un client s'est inscrit pour recevoir des notifications de sa boite mail, le nombre d’emails que nous recevons chaque jour en tant que consommateurs est stupéfiant.



Nous avons donc dû trouver un moyen de réduire l'encombrement. Des sujets intéressants et créatifs. Incluant le nom du destinataire dans le message. Ajuster manuellement les temps d'envoi dans l'espoir de se démarquer de toutes les autres boîtes de réception. Toute cette énergie qui s'écoule dans l’email marketing a donné aux clients un petit goût de personnalisation.

Mais cela ne s'est pas arrêté aux emails.

La technologie s'est accélérée, introduisant de nouveaux canaux pour que les consommateurs puissent être présents en tout temps. Nous avons maintenant des appareils mobiles, des applications, de la messagerie texte, des sites Web, des canaux sociaux et bien plus encore.

Cela a changé la façon dont les consommateurs interagissent avec les marques. Cela a modifié la dynamique du pouvoir. Cela a créé un besoin d'omnicanal - avec l'email au centre du mix.



Aujourd'hui, le courrier électronique est tout sauf mort. C'est toujours le canal de marketing numéro un pour une simple raison : il fonctionne. Il vient d'évoluer. Ce n'est plus notre seule source de communication dans le monde numérique, mais c'est sans doute la plus décicisive - du moins pour les marketeurs.









