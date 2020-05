Pricefx rachète Brennus Analytics, une start-up proposant un logiciel de pricing basé sur l’Intelligence Artificielle

Pricefx, le leader mondial des logiciels de pricing « Cloud native », a annoncé aujourd’hui avoir acquis Brennus Analytics, une start-up française proposant une solution de pricing s’appuyant sur l’IA. Brennus utilise une technologie d’IA propriétaire et flexible, offrant des performances uniques pour optimiser les prix, particulièrement dans les environnements B2B complexes. Cette opération permettra de renforcer les capacités du logiciel d’optimisation des prix de Pricefx grâce à une technologie de pointe et l’arrivée d’une équipe d’experts seniors en IA et en data science.



« Dans un contexte économique en évolution rapide, la possibilité d’utiliser le pricing comme un levier d’amélioration des revenus et des profits est plus critique que jamais », déclare Marcin Cichon, PDG et cofondateur de Pricefx. « La technologie d’IA et l’importante équipe de professionnels de Brennus qui nous rejoignent aujourd’hui nous permettront d’apporter des améliorations stratégiques à notre produit. Pricefx va ainsi pouvoir définir un nouveau standard dans le domaine de l’optimisation des prix. Avec l’arrivée de Brennus, Pricefx renforce la dynamique créée au cours des 9 dernières années, en fournissant à nos clients des solutions rapides, flexibles et conviviales. Nos objectifs et notre vision restent inchangés : utiliser notre “Passion for Pricing” pour établir la meilleure plateforme de pricing au monde. »



La synergie entre le savoir-faire de Brennus dans l’IA appliquée au pricing, et la capacité de Pricefx à industrialiser et commercialiser à grande échelle permettra d’apporter une meilleure réponse aux besoins des clients dans un contexte économique en rapide évolution. De plus, l’implantation de Brennus vient renforcer la présence de Pricefx en France offrant ainsi un meilleur accompagnement des clients existants dans cette région.



Le logiciel d’optimisation des prix de Brennus est basé sur une technologie d’IA baptisée « Adaptive Multi Agent Systems » (AMAS). La technologie AMAS est prédictive, prescriptive, transparente, rapide et flexible. Mise au point dans les années 90 par l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (l’IRIT), les AMAS sont basés sur des réseaux d’agents autonomes auto-organisés, comparables à un organisme vivant. Ce système auto-adaptatif est particulièrement efficace pour l’optimisation de masse et à l’apprentissage continu.



« En nous appuyant sur notre technologie d’IA unique, nous avons développé la solution d’optimisation des prix la plus efficace du marché. Mais celle-ci ne peut atteindre son plein potentiel que si elle s’adosse à une solution de pricing complète et performante. En rejoignant Pricefx, nous savons que nous nous sommes associés avec les meilleurs », déclare Florent Dotto, CTO chez Brennus Analytics. « Notre technologie convient parfaitement à l’optimisation de masse et, à la différence d’autres technologies d’IA comme le Machine Learning, elle est transparente, rapide, ne nécessite aucun temps d’apprentissage machine et peut être reconfigurée avec de nouveaux paramètres à la volée. Les calculs sont effectués quasiment en temps réel, permettant aux utilisateurs de tester n’importe quel scénario d’optimisation des prix aisément. »



Brennus Analytics a été fondée en 2015 par Gregoire Saint-Guily, Florent Dotto, Sylvain Peyruqueou and Sylvain Rougemaille.



Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Il s’agit de la première acquisition stratégique de Pricefx depuis la clôture de son tour de financement de série B par capital-risque en novembre 2019.