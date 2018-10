Prologue Numérique devient distributeur de la solution web-DPO

À travers cette annonce stratégique, Prologue Numérique souhaite accompagner ses clients et ses partenaires dans la constitution de leur référentiel RGPD afin d’être en conformité avec la réglementation. Ce faisant, Prologue Numérique va donc étendre son offre à un sujet central qui est désormais incontournable pour l’ensemble des entreprises.



En distribuant cette nouvelle offre, Prologue Numérique accroit donc son avantage concurrentiel en démontrant sa capacité à commercialiser des solutions de forte valeur ajoutée et qui permettent de gérer simplement des processus complexes.



Afin d’accompagner au mieux ses clients dans l’utilisation de la plateforme, Prologue Numérique entretient des liens étroits avec les équipes techniques, support et commerciales d’API. Cette synergie lui permet de conserver un haut niveau d’expertise. Les utilisateurs de la solution (DPO, etc.) pourront alors initier leurs projets dans les meilleures conditions.



Joël Spitalier chez Prologue Numérique « La plateforme web-DPO s’appuie sur un développement validé par des professionnels de la protection des données personnelles (anciens CIL). En qualité d’expert des sujets liés à la dématérialisation, il nous est apparu incontournable d’intégrer cette solution dans notre offre pour répondre aux attentes de nos clients qui souhaitent créer et gérer simplement un référentiel RGPD. »



L’offre web-DPO représente donc un nouveau relai de croissance pour Prologue Numérique qui a d’ores et déjà initié de premiers contacts avec des utilisateurs finaux, mais aussi des cabinets de conseil qui souhaitent outiller leur démarche pour accompagner leurs clients dans leur projet de mise en conformité RGPD.